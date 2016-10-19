Москва обещает США болезненные меры в ответ на санкции

Москва пообещала, что усиление санкций в отношении России в дальнейшем, может аукнуться для Америки ответными мерами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Госдуме, когда рассматривалось решение, касающееся приостановки соглашения с США об утилизации плутония.

Дипломат также уточнил, что меры могут быть, как зеркальными, так и нет. В любом случае, они могут больно ударить по Штатам. Причем, Москва предпримет действия, как в случае санкций, так и при любых других шагах против России, сообщает ria.ru.

Сергей Рябков особо отметил, что российские меры являются именно ответными. Они могут касаться позиций, которые США занимает на мировой арене, а также ее политики в отношении нашей страны и Европы.

Политик также заметил, что есть те, кто сомневается в действенности российских мер, утверждая, что у американцев нет в нашей стране счетов и собственности. Но это мнение ошибочно.