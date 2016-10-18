Мизулину и Жириновского включили в санкционный список Киева

Во вторник, 18 октября, стало известно, что Киев внес в расширенный санкционный список физических лиц целый ряд российских политиков, а также чиновников Донецкой и Луганской народных республик.

В настоящий момент приложение к решению СНБО Украины с полным расширенным списком физических лиц, попавших под ограничения Киева, опубликовано на официальном сайте украинского президента.

В третьем приложении говорится, что в санкционный список в частности попали вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин, депутат Госдумы Владимир Жириновский, сенатор Елена Мизулина, глава Крыма Сергей Аксенов, а также крымский вице-премьер Руслан Бальбек.