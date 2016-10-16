Продолжается пресс-конференция по итогам саммита стран БРИКС. Владимир Путин продолжает отвечать на вопросы журналистов. Когда лидер России стал говорить о том, что США всех подслушивают, в зале погас свет.

Путин отвечал на вопрос главного редактора службы информации телеканала «Звезда» по поводу шпионажа США. Ранее "АН-онлайн" уже сообщали об ответах Путина по поводу работы разведки США и российский лидер дал понять собравшимся, что все лидеры стран так или иначе - объекты для работы американской разведки: «США всех подслушивают и за всеми подглядывают» - сказал Путин, передает телеканал «Звезда».

Далее Владимир Владимирович подробнее остановился на том, как работает любая разведка и наглядно показал, что все разговоры по открытой связи можно легко прослушать и при желании «завести дело». Когда президент стал говорить о том, что Россия выстраивает мирные отношения с действующей властью любой страны, в комнате внезапно погас свет. «Я что-то не то сказал» - пошутил Путин и разрядил обстановку.