На саммите БРИКС приняли итоговую декларацию
16 октября 2016, 15:58 [ «АН-онлайн» ]
Саммит стран БРИКС завершил свою работу и принял итоговый документ. Декларация опубликована официальном сайте МИД Индии. Главный пункт документа - борьба с международным терроризмом и конфликт в Сирии.
На саммите единогласно принято решение, что террористические организации, такие как «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) представляют беспрецедентную угрозу международному миру и безопасности.
Декларация обращается ко всем нациям провести эффективную реализацию соответствующих резолюций Совбеза ООН и разработать к принятию на уровне Генассамблеи ООН всеобъемлющей конвенции о международном терроризме, причем сделать это без промедления.
Касаемо конфликта в Сирии, участники саммита БРИКС решили, что необходимо продолжать «безжалостное» преследование террористических организаций, внесенных в список Совбеза ООН.
Следующий саммит БРИКС пройдет в 2017 году в Китае.
БРИКС — группа из пяти стран: Индия, Южная Африка, Бразилия и Россия.