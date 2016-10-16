На саммите БРИКС приняли итоговую декларацию

Саммит стран БРИКС завершил свою работу и принял итоговый документ. Декларация опубликована официальном сайте МИД Индии. Главный пункт документа - борьба с международным терроризмом и конфликт в Сирии.

На саммите единогласно принято решение, что террористические организации, такие как «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) представляют беспрецедентную угрозу международному миру и безопасности.

Декларация обращается ко всем нациям провести эффективную реализацию соответствующих резолюций Совбеза ООН и разработать к принятию на уровне Генассамблеи ООН всеобъемлющей конвенции о международном терроризме, причем сделать это без промедления.

Касаемо конфликта в Сирии, участники саммита БРИКС решили, что необходимо продолжать «безжалостное» преследование террористических организаций, внесенных в список Совбеза ООН.

Следующий саммит БРИКС пройдет в 2017 году в Китае.

БРИКС — группа из пяти стран: Индия, Южная Африка, Бразилия и Россия.