Российская авиагруппа на аэродроме Хмеймим будет размещена бессрочно

Федеральный закон о ратификации соглашения между РФ и Сирией был подписан российским лидером Владимиром Путиным. Документ предусматривает бессрочный период базирования российской авиационной группы на территории Сирии.

Согласно этому соглашению аэродром Хмеймим вместе со всей инфраструктурой передаются российской стороне на безвозмездной основе. Кроме того, все необходимое для обеспечения авиагруппы, включая оборудование и боеприпасы, будет ввозиться без взимания сборов и пошлин. В соглашении отмечается также, что российские вооруженные силы находятся на территории САР по просьбе сирийского правительства.

Ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич высказался по поводу того, что ратификация соглашения преследует две цели. С одной стороны, это поддержка союзника, с другой - обеспечение безопасности Российской Федерации. По мнению Клинцевича, вопрос о бессрочном базировании российских военных сил в Сирии лежит вне рамок сирийского конфликта и борьбы с терроризмом в целом. Это следует рассматривать как новую позицию России на внешнеполитической арене.

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