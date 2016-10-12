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Путин: США сорвали мирные договоренности по Сирии

12 октября 2016, 21:55 [ «АН-онлайн» ]

Путин: США сорвали мирные договоренности по Сирии
globallookpress.com

Российская сторона шла навстречу, но американские партнеры сорвали договоренности о прекращении огня в Сирии, сказал президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью французскому телеканалу TF1.

Путин рассказал французскому изданию, что во время переговоров по мирному урегулированию в Сирии Россия настаивала на том, чтобы сначала отделить террористов от здоровой оппозиции в Сирии, и уже потом объявить прекращение огня. Вместо этого Вашингтон, в нарушении договоренностей,  призывал действовать в обратной последовательности.

Президент России сообщил, что Россия и здесь пошла Америке навстречу и объявила 12 сентября днем тишины, прекращения огня, а 16 сентября ВВС Америки нанесли удар по сирийской армии, - напомнил Путин.

Всем известно, что после упомянутого авиаудара США террористы ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) перешли в наступление на участке, где было объявлено прекращение огня.

Путин отметил, что США признали то, что удар тот был «ошибочным». «Правда, от этой «ошибки» погибло 80 человек», - приводит телеканал слова Путина.

При этом лидер России обратил внимание на высказывание одного из американских военных, который заявил, что тот самый авиаудар США готовили несколько дней. «А как можно несколько дней готовиться, а потом – ошибиться?» - задал Путин риторический вопрос…

 

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