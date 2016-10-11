Российский МИД прокомментировал призыв Джонсона к пикетированию посольства России

Российский МИД ответил на заявление, сделанное британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном по поводу поддержки, которую Россия оказывает сирийскому лидеру.

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова прокомментировала слова Джонсона на своей странице в социальной сети Facebook. Она написала, что Москве стыдно за его призыв устроить демонстрацию у стен российского посольства как в Лондоне, так и в других городах мира.

Напомним, ранее Джонсон выразил озабоченность по поводу недостаточного внимания, которое привлекают действия России на территории сирийского государства. Он заявил, что хотел бы, чтобы те, кому небезразлична судьба граждан Сирии, вышли с пикетом к посольству России.

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