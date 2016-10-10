Лавров ответил Франции по поводу ее исков к РФ по Сирии

Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал заявление французских властей о необходимости привлечь Россию к ответственности за ситуацию в Сирии. Лавров сказал, что никаких исков он не видел.

Глава МИД РФ сказал, что «гадать на кофейной гуще» он не собирается. Это надо понимать, очевидно, так: «Мало ли кто что сказал, - мы подождем, что сделают, а потом уже и говорить об этом будем».

Ранее французский коллега Лаврова Жан-Марк Эйро заявил, что Париж хочет обратиться в Международный уголовный суд для консультаций о расследовании возможных военных преступлений, якобы совершенных в Сирии Россией. В воскресенье президент Франции Франсуа Олланд заявил, что жители сирийского города Алеппо стали жертвами военных преступлений, и за эти преступления виновные обязательно ответят.