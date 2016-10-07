Госдеп США антироссийские санкции продлевать не хочет, но придется: из-за Украины

Минские договоренности по Донбассу в ближайшие месяцы должны быть выполнены хотя-бы частично, в противном случае США придется продлевать антироссийские санкции, а этого делать не хочется, сказал Керри.

Госсекретарь США Джон Керри на встрече со своим французским коллегой Жаном-Марком Эро в Вашингтоне признался, что если Минские соглашения так и останутся на бумаге, то международное сообщество вынуждено будет искать возможности для продления антироссийских санкций, но эти санкции Америка не хотела бы продлевать.

Глава Госдепа США резюмировал, что если выполнение Минских соглашений затянется, то придется продлить санкции в отношении России, потому что это единственный способ давления на Россию, передает «Росбалт».