США: санкции против России не достигли результата

Антироссийские санкции США, введенные из-за событий на Украине, не принесли желаемого результата. Об этом сообщил журналистам на брифинге 6 октября, официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

Эрнест не усомнился в нужности санкций, - он только сказал, что он (санкции) «еще не достигли результата». Ключевое слово – «еще». Но вместе с тем Эрнест признал, что нужного Америке изменения в поведении России нет. Представитель Барака Обамы особо отметил как положительный эффект санкций то, что они наносят вред российской экономике, передает «Лента.ru»

22 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев в статье «Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики» писал о том, что «катастрофический сценарий» для российской экономики Америке реализовать не удалось.