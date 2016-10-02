Бюро расследовательской журналистики (Bureau of Investigative Journalism) установило, что Министерство обороны США во время войны в Ираке сотрудничало с британским PR-агентством Bell Pottinger.

Агентство Bell Pottinger занималось пропагандой деятельности террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России), в том числе и распространением фальшивых видео, передают РИА Новости.

Журналисты выяснили, что Пентагон заплатил агентству Bell Pottinger около 540 миллионов долларов за освещение войны в Ираке в период с 2007 по 2011 год. Видеоредактор PR-компании Мартин Уэллс признался, что основными задачами фирмы были производство телевизионных рекламных роликов, пропагандирующих деятельность "Аль-Каиды" и создание фальшивых новостных сюжетов, которые якобы показывались на арабском телевидении.

Американские военные подбрасывали СD-диски с фальшивыми видео "Аль-каиды" во время проведения рейдов, а потом эти видеоматериалы «случайно» становились достоянием общественности.

Всего в Ираке работали около 300 сотрудников Bell Pottinger, большинство из которых были гражданами Великобритании и Ирака.