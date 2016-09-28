Диплом депутата Гаффнера "отменил" суд
28 сентября 2016, 13:37 [ «АН-Екатеринбург» ]
27 сентября в Верх-Исетском районном суде диплом вновь избранного депутата Заксобрания Ильи Гаффнера признали недействительным. Иск о законности его диплома о дополнительном образовании был подан прокуратурой Октябрьского района на основании проведенной проверки. Участниками процесса выступали также УрФУ им. Б.Н. Ельцина и НОУДПО «Урало-Сибирский институт бизнеса».
Сомнения в законности диплома о дополнительном образовании возникли из-за того, что у Гаффнера нет диплома об основном высшем образовании. Выдвигая свою кандидатуру на выборах в Заксобрание в этом году, он не предоставил сведений о высшем образовании.
Представитель Гаффнера в суде в ответ на это заявил, что программа Урало-Сибирского института не требует данных о высшем образовании. Соответственно, диплом о дополнительном образовании Илья Гаффнер мог получить, не имея основного высшего. Кроме того, по словам юриста, когда Гаффнер оканчивал институт, там не было специального бланка о получении дополнительного образования, поэтому использовались стандартные бланки дипломов.
Впрочем, суду аргументы защиты убедительными не показались. Диплом о дополнительном образовании депутата-«диетолога» признали незаконным.