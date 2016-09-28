Ливия просит военную помощь у России

Прислать оружие, а ещё лучше провести военную операцию своими силами предложил президенту Владимиру Путину Верховный главнокомандующий лояльными парламенту Ливии вооруженными силами фельдмаршал Халифа Хафтар.

По информации газеты «Известия», обращение поступило в Кремль не напрямую, а через посла Ливии в Саудовской Аравии, который обсуждал в российском МИД вопросы снятия эмбарго и поставок разных видов вооружения ливийскому объединённому правительству, созданному в феврале этого года. Его представители впечатлены действиями российской армии в Сирии против исламистов и не против, если верить источнику, чтобы Россия помогла подобным образом и на ливийской территории.

Оружие было запрещено продавать сторонам конфликта в 2011 году, когда после свержения Каддафи страна фактически раскололась и была лишена единой власти.

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