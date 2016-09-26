Результаты выборов пересмотрены не будут

На минувшей неделе, 23 сентября, Центральная избирательная комиссия РФ выпустила постановление № 56/541-7, согласно которому были установлены окончательные результаты выборов депутатов Госдумы РФ седьмого созыва. Выборы были признаны состоявшимися, а их результаты — действительными.

Итак, в Государственную Думу были избраны 450 депутатов, 50 процентов которых стали представители федерального избирательного округа, а другие 50 процентов — представители одномандатных избирательных округов.

По данным председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, на Южном Урале по Челябинскому одномандатному избирательному округу № 189 стал депутатом Госдумы Андрей Барышев, по Металлургическому округу № 190 Владимир Бурматов, по Коркинскому округу № 191 Анатолий Литовченко, по Магнитогорскому округу № 192 Виталий Бахметьев, по Златоустовскому округу № 193 Олег Колесников. Валерий Гартунг получил кресло депутата Госдумы по федеральному списку.

Отметим, что данный документ вступает в свою законную силу с момента публикации в «Российской газете» и «Парламентской газете».