Пока одни на Украине радуются антироссийским санкциям, другие предлагают покарать персональными санкциями саботажников и контрпропагандистов минских соглашений, выступающих за продолжение войны на Донбассе.

Такую идею высказал сегодня на своей странице в соцсети Вадим Новинский, депутат Оппозиционного блока в Верховной Раде. Он считает необходимым сломать в обществе сопротивление «ястребов войны» и начать поиск компромисса на Донбассе. Только карательные методы «сверху» могут заставить политиков думать о будущем объединенной страны.

В июне мнение о необходимости антиукраинских санкций высказал французский депутат Тьери Мариани, возложив ответственность именно на Киев за невыполнение соглашений, с трудом достигнутых в «нормандском формате».

Тем не менее, в украинском политикуме по-прежнему сильна риторика о непримиримости к «российскому агрессору» и к «террористам», которыми Рада официально назвала самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Несмотря на все перемирия и соглашения о прекращении огня, взаимные обстрелы между Украиной и отколовшейся от нее частью Донбасса не прекращаются.

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