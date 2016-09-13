Шойгу призвал Пентагон: не надо путать мировой порядок с американским

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил на обвинения главы Пентагона Эштона Картера. По словам генерала, поддержание мирового порядка — естественная прерогатива всего мирового сообщества, а не только одних США.

Он призвал не путать мировой порядок с американским. Как подчеркнул глава Минобороны РФ, Россия всегда выступала за сохранение справедливого и многополярного мироустройства в интересах всех государств и не какой-то их группы и, тем более, одной державы. "Чем быстрее наши американские коллеги осознают это и начнут меняться, тем скорее будут решаться все накопленные разногласия. Причем не только по Сирии", - прокомментировал Сергей Шойгу заявление Эштона Картера.

Ранее глава Пентагона во время выступления в Оксфордском университете заявил, что Америка не ищет врага в России. И пообещал, что США будут защищать своих союзников, основу мирового порядка.

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