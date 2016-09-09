Российские власти пока не определились, как им реагировать на намерение Приднестровья войти в состав РФ. Такой вывод можно сделать из высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Песков не смог дать комментарий представителям СМИ по этому вопросу. Причина заключается в том, что пресс-секретарь ничего не знает о какой-либо реакции Кремля на озвученные сегодня планы руководства Приднестровья.

Напомним, ранее в пятницу на сайте президента самопровозглашенного государства был опубликован указ, в соответствии с которым республика начинает готовиться к присоединению к России. Желание стать частью РФ приднестровцы изъявили на референдуме, который состоялся ровно 10 лет назад.

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