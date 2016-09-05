Пушков: новые санкции США - политический атавизм

Новые санкции США выглядят политическим атавизмом. Такое мнение высказал глава международного комитета Государственной думы Алексей Пушков. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«На фоне встреч Путина с Абэ, Эрдоганом, Мэй и востребованности России в мировой политике новые санкции США выглядят политическим атавизмом», — написал Пушков.

1 сентября Минфин США ввел санкции в отношении 20 российских компаний и 17 физлиц из-за конфликта на Украине, в список попали "дочки" "Газпрома", "Банка Москвы", а также организации, задействованные в строительстве Керченского моста.

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