Захарова высмеяла попытки Украины осудить Шойгу

Украина хочет арестовать Сергея Шойгу, потому что руководителям страны хочется, чтобы у «незалежной» наконец-то появился нормальный министр обороны. Такое мнение в Facebook высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова в свойственной ей иронической манере прокомментировала новость о том, что киевский суд выдал ордер на арест Шойгу. Представитель российского МИД задалась вопросом: почему украинские следователи хотят задержать Шойгу одного, без его подчиненных – солдат и офицеров армии РФ - которые тоже якобы воюют с соседним государством?

Стоит отметить, что Мария Захарова постоянно обличает в интернете киевские власти. Так, после убийства Павла Шеремета она написала, что Украина становится «братской могилой» журналистов.