Глава ЦИК Элла Памфилова поправила свои слова в адрес Литовченко

Глава ЦИК России Элла Памфилова поправила свое высказывание относительно кандидата в депутаты Госдумы Анатолия Литовченко, которое было озвучено 31 августа. Дело в том, что глава ЦИК рассказала СМИ, что в Челябинской области обнаружено нарушение предвыборного законодательства, уточнив, что Анатолий Литовченко распространял агитматериалы со своей символикой. По этому поводу было заведено административное дело.

Эту новость сразу подхватили ряд СМИ, однако сегодня, 2 сентября, Элла Памфилова официально исправила свое высказывание.

-Либо мои слова прозвучали некорректно, либо их неверно интерпретировали журналисты, но Анатолий Литовченко к данному административному делу не имеет никакого отношения, - уточнила она. - Мои слова касались организации пикета в одном из городов. Я специально делаю это уточнение через прессу, так как в СМИ Челябинской области появился целый ряд сообщений, которые могут повлиять на ход избирательной кампании. Они не соответствуют действительности.