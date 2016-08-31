Социологи: рейтинг Петра Порошенко на Украине упал вдвое

Исследование украинских социологов из группы «Рейтинг» показало, что если бы выборы президента страны прошли бы в настоящее время, Порошенко бы ни за что не набрал положенное количество голосов.

Согласно результатам опроса, рейтинг действующего президента главы Петра Порошенко снизился почти вдвое: в декабре прошлого года за него готовы были голосовать 23% украинцев, а сейчас - только 10,7%.

Зато рейтинги его потенциальных конкурентов растут. За Юлию Тимошенко (лидер партии «Батьковщина»). Глава фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко тоже мог бы баллотироваться в президенты страны: его рейтинг - 11,5% жителей страны.