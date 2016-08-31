Смольный отказался комментировать слухи об отставке Полтавченко
31 августа 2016, 13:52 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Кресло губернатора северной столицы зашаталось. СМИ и политологи пророчат отставку Георгию Полтавченко, который пять лет руководит Санкт-Петербургом. За то же выступают и подписанты петиции на Change.org.
Ожидается, что Полтавченко уйдет на повышение, однако среди причин его возможной отставки и провалы губернатора в хозяйственных вопросах. В числе кадровых больших перестановок уходящего лета отставка Полтавченко вполне вероятна, однако варианты трудоустройства пока под вопросом. В их числе Правительство РФ или Следственный комитет. В числе претендентов на место губернатора министр транспорта Максим Соколов, однако пресс-секретари Президента РФ и премьер-министра отказались давать пояснения по поводу поступившей информации. В Смольном также отказались комменировать слухи о своем начальнике.
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