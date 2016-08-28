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В Киеве паника: Херсон хочет присоединиться к России

28 августа 2016, 19:26 [ «АН-онлайн» ]

В Киеве паника: Херсон хочет присоединиться к России
Фото: pixabay.com

Бывший глава наркополиции Украины Илья Кива выступил на съезде «Всеукраинского Союза ветеранов АТО» с сенсационным заявлением, - сенсационное оно лишь для тех, кто не знает обстановку в Херсонской области.

Илья Кива сообщил собравшимся, что в Херсонской области сложилась взрывоопасная ситуация: ее население хочет в Россию! Бывший полицейский высказал мнение, что между Донбассом и Херсоном теперь особенной разницы нет, а ситуация тем опаснее, что российские войска – в пятистах метрах (в Крыму, - прим. ред). Кива пытался убедить своих однопартийцев в том, что конфликт на востоке Украины лишь разгорается и настоящая война еще впереди. В связи с этим Кива обратил внимание ветеранов «АТО» на то, что у них под боком – фактически союзники России, которые охотно поддержат «русскую оккупацию».

Ранее председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин заявлял, что если Украина и дальше не будет соблюдать Минские соглашения, то многие украинские регионы могут войти в состав России.

 

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В Киеве паника: Херсон хочет присоединиться к России

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