Сергей Лавров побеседовал с главой МИД Венгрии

В субботу, 27 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонную беседу с главой МИД Венгрии Петером Сиярто.

Глава МИД РФ и руководитель министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии в ходе беседы обсудили ряд актуальных международных вопросов. Как сообщается сегодня на официальном сайте российского Министерства иностранных дел, разговор Лаврова и Сиярто состоялся по инициативе с венгерской стороны.

В настоящий момент нет точных данных о том, какие именно вопросы обсуждали в рамках сегодняшней беседы дипломаты. Не уточняется также, сколько она длилась.

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