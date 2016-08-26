Молдавия заявила о своем желании улучшить отношения с Россией

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил в пятницу о том, что Кишинев хочет наладить отношения с Россией.

Политик убежден, что барьер между странами непременно будет преодолен, поскольку в ходе переговоров с партнерами из России власти республики озвучили свою заинтересованность в укреплении инвестиционных и торговых отношений, а также возобновлении экспорта молдавских продуктов на российский рынок. Канду заметил, что РФ по-прежнему является важным партнером для Молдавии, передает ТАСС.

Напомним, что в отношениях между Россией и Молдавией возникла напряженность после того, как Кишинев в 2014 году подписал соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

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