Путин и Эрдоган побеседовали по телефону

В пятницу, 27 августа, президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Политики, согласно данным источника, провели сегодня обстоятельный обмен мнениями по ситуации, которая ранее сложилась на территории Сирии. Как сообщает РИА "Новости", телефонный разговор состоялся по инициативе Анкары.

Уточняется, что Путин и Эрдоган в рамках своей беседы обсудили важность совместных усилий в сфере борьбы с международным терроризмом.

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