Генерал Ивашов предостерёг от военного вмешательства РФ в Венесуэлу

В Венесуэле несколько другая ситуация, нежели в Сирии. Во-первых, Венесуэла на Американском континенте. Доктрина Монро 1822 года объявляет, что Американский континент – должен находиться строго под контролем США, и она до сих пор не отменена. Но что мы видим сегодня? Китайцы уже мощно сидят в этом регионе. Туда же проникает Россия. Но для США усиление позиций России не допустимо, и идеи боливарианского социализма нужно подавливать.

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Я полагаю, что главное причина, почему американцы активно вмешиваются, это то, что по инициативе России закладывались основы нового мира группы стран БРИКС. Это альтернатива западному миру во главе с США. Это новый миропорядок и новый смысл жизни человечества. Там создают свой фонд, как альтернатива МВФ, свой банк – альтернатива Мировому банку. И когда в Дурбане (Южная Африка) приняли решение о постепенном переводе торговых отношений в национальные валюты, это стало самой страшной угрозой для США, особенно для той элиты, которая этой страной правит.

Мы видим, что первая стала не Венесуэла, первая пала Бразилия, как «матричное» государство, вокруг которого объединяеться вся Латинская Америка. Уже мы видим торможение в динамике развития группы стран БИКС. Теперь нужно более малые жертвы, чтобы не закрепилась ни Россия, ни Китай, и чтобы вообще о БРИКС не говорили.

Честно говоря, мне бы не хотелось, чтобы мы вмешались в этот конфликт. Он будет обязательно затяжным. Есть соотношение сил, есть соотношение потенциалов, возможностей. У американцев на своем континенте возможностей побольше. А то, что мы кого-то посылаем туда на гражданских самолётах - возможно, решать некие частные задачи. Это и сотрудники частных военных компаний (ЧВК), которые у нас не узаконены, или просто наш штатный спецназ. Но это для решения какой-то частной задачи – вывезти Президента, его семью и т.д.

Но вмешиваться в Гражданскую войну? Во-первых, мы тут же дадим повод для американского вмешательства. Они войдут, возьмут все под контроль, и мы ничего там не сделаем. Посчитайте сначала соотношение сил наших и американских возможностей в этом регионе мира. Посадить им под бок наш носитель ядерного оружия? Но им еще памятен 1962 год. Не надо дразнить. Не столь мы сильны, как пытаемся изобразить себя. Для чего - сохранить там позиции Роснефти и Газпрома? Да, мы туда влезли. Возможно, это нужно было, но нужно было делать это как-то гибко. А сейчас влезать туда силовыми действиями – это для нас опасно.