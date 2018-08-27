«Кандидат на роль диктатора Украины» озвучил план по захвату республик Донбасса

На Украине озвучили новый план по захвату территорий народных республик Донбасса. На эту тему высказался Анатолий Гриценко, ранее занимавший пост главы министерства обороны соседнего государства.

Как заявил экс-чиновник, на первом этапе реализации предложенного им плана должна быть взята под контроль граница ДНР и ЛНР с Российской Федерацией. Гриценко отметил, что в данной операции можно задействовать иностранных военнослужащих.

Политик спрогнозировал, что из-за перекрытия границы у ополченцев в течение нескольких месяцев закончатся боеприпасы. После того как это произойдет, следует разоружить армейские корпуса республик, полагает Гриценко. По словам бывшего министра, процитированного сайтом «Новороссия», решение проблемы безопасности позволит перейти к рассмотрению других вопросов, касающихся возвращения региона под контроль властей Украины.

Официальный Киев неоднократно обвинял Россию в оказания помощи Вооруженным силам ДНР и ЛНР, в Москве эти утверждения опровергают. Анатолий Гриценко ранее был назван в отечественной прессе «идеальным кандидатом на роль диктатора Украины», появление которого предсказал главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.