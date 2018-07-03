СМИ назвали идеального кандидата на роль диктатора Украины
3 июля 2018, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко является идеальным претендентом на роль единоличного правителя этой страны. Такое мнение изложено в материале, появившемся на страницах российской прессы.
Ранее главный военный прокурор соседнего государства Анатолий Матиос предсказал появление украинского Пиночета. Обозреватель РИА Новости полагает, что им может стать Анатолий Гриценко.
В статье, опубликованной агентством, отмечается, что политик, участвовавший в президентских кампаниях 2010-го и 2014 годов в качестве кандидата, имеет в своем распоряжении популярное СМИ, финансируемое Соединенными Штатами, и расположение заокеанских кураторов. Автор материала предполагает, что в случае прихода к власти Гриценко будет проводить курс, похожий на тот, что реализовывал в Чили Аугусто Пиночет. Данный вывод был сделан, в частности, на основе публичных высказываний украинского экс-министра.
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