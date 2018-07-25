Эксперты: Леонид Слуцкий стал одним из самых узнаваемых депутатов Госдумы

В четвертом интегральном рейтинге депутатов Госдумы, представленном накануне, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий занял седьмое место. В основном этот результат сложился за счет индекса народного голосования (11 место) и индекса медиа-активности (2 место).



Эксперты, представляющие рейтинг, в качестве отдельного кейса остановились именно на депутате Леониде Слуцком. Очевидно, что произошедшие в начале года события активизировали интерес к этому парламентарию. Политолог Павел Данилин связывает это с конфликтом ряда СМИ с депутатом.



«Как-то я писал статью на тему того, что журналисты, объявляющие бойкот Слуцкому, напротив, делают его максимально раскрученным депутатом. При этом, сами они – как журналисты – теряют, поскольку не дело журналистов – объявлять бойкоты ньюсмейкерам. Дело журналистов – писать о том, что происходит. Впрочем, результативность бойкота – налицо. Ха-ха. Второе место по медийности», – пишет Павел Данилин.



На этот же показатель обращает внимание один из авторов интегрального рейтинга Алексей Мартынов.



«Вся эта хайповая история с так называемым «харассментом» показывает, что можно вполне оставаться в рамках приличия в условиях хорошо организованной кампании медийной травли на депутата. И противодействовать спокойными и интеллигентными методами на подобные вызовы. Безусловно, это оценили представители журналистского и экспертного сообщества», – отмечает Алексей Мартынов.



Кстати надо сказать, что индекс медийности, который берется у компании «Медиалогия», не прямо коррелирует с количеством упоминаний в СМИ. «Медиалогия» рассчитывает свой индекс, учитывая три составляющие – количество упоминаний, их тональность и весомость источника. То есть мало большого количества упоминаний – надо, чтобы они были доброжелательными.



Алексей Мартынов добавляет, что Слуцкому удалось как удержаться от перебранки с либеральным сообществом, так и мобилизовать в свою поддержку большое количество лояльных к себе людей. Это подтверждают данные народного голосования, согласно которым Леонид Слуцкий стоит на 11 месте (напомним, что рейтинг проводился среди всех 450 депутатов ГД РФ за исключением руководителей парламента).



Авторы рейтинга негативно отметили Леонида Слуцкого за отсутствие законодательной инициативы – он и близко не попал в ТОП-50 по этому показателю. Но тому есть объективное объяснение – комитет, который возглавляет депутат, никогда не отличался активностью в разработке законопроектов. Это не его задача.



Неслучайно тот же Алексей Мартынов отмечает, что международная деятельность комитета и депутата Слуцкого «весьма обширна: от визитов европейских депутатов в Крым и Сирию до выступления в Думе президента Южной Кореи».



А Павел Данилин добавляет, что комитет ГД по международным делам – единственный, к которому нельзя применить критерий количества законопроектов.



«Дело в том, что внешнюю политику страны определяет глава государства. То есть, он является у нас главным субъектом законодательной инициативы. Что же до комитета, то он за все время работы Госдумы – с 1993 по 2018 годы выступал в качестве субъекта законодательной инициативы раз 10-12. Так что вины Слуцкого в небольшом количестве законопроектов нет никакой. Те же претензии можно было предъявить и Рогозину с Косачевым», – замечает Павел Данилин.



Подводя итог, эксперты сходятся в том, что текущий год вывел Леонида Слуцкого на верхние позиции рейтингов, замечая, что теперь ему предстоит конвертировать весь этот бэкграунд в позитив за оставшиеся 3 года работы седьмого созыва Госдумы.



