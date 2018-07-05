В Киеве обнародовали информацию об угрожающей Украине национальной катастрофе

Украине угрожает национальная катастрофа, заявил бывший глава министерства обороны этой страны Анатолий Гриценко. Свое мнение о сложившейся в государстве ситуации он высказал в разговоре со СМИ.

По словам Гриценко, с 2014 года число украинцев, уезжающих на заработки за границу, увеличилось в несколько раз. На сегодняшний момент только в Польше трудится до двух миллионов украинских граждан.

Экс-министр полагает, что Киев должен предпринять действия, направленные на сокращение потока трудовой иммиграции, в противном случае, по его мнению, этот процесс приведет к катастрофическим последствиям. Согласно точке зрения Гриценко, внутри страны необходимо создать благоприятные условия для работы, пишет сайт «Русская весна».

Анатолий Гриценко в настоящее время возглавляет партию «Гражданская позиция». Ранее российские СМИ назвали бывшего чиновника идеальным кандидатом на роль диктатора Украины.