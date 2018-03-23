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Слуцкий и бойкот СМИ

23 марта 2018, 14:21 [«Аргументы Недели», Главный редактор Андрей Угланов ]

Слуцкий и бойкот СМИ
globallookpress.com

После того, как комиссия по вопросам депутатской этики Государственной думы ожидаемо не нашла «поведенческих нарушений» у главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, большинство СМИ либерального толка объявило Госдуме бойкот. Они демонстративно отказались работать «с подозреваемым в домогательствах» и «до кучи» отозвали всех своих журналистов. Получилась этакая профессиональная журналистская версия флешмоба «Me Too» («Я тоже»).

Редакции «Аргументов Недели», чтобы встать в первых рядах борцов за харассментно - журналистскую солидарность, и делать то ничего, по большому счёту, и не надо было. Мы уже типо тут – ни к кремлёвским, ни к думским или совфедовским пулам никогда не стремились и как–то, понимаешь, жили, работали и писали без оглядки наверх.

Но, посмотрев на эту вакханалию, мы решили всё же уточнить свою позицию, чтобы нас, не дай Бог, не смешали с массовкой этого флешмоба, и отойти в сторонку со своим особым мнением.

На что мы хотим обратить ваше внимание.

Во-первых, семилетней(!) давности истории о «сексуальных домогательствах» организованно вытащили накануне выборов президента России. Именно благодаря Слуцкому, председателю Комитета Госдумы по международным делам, на этих выборах работали 318 иностранных наблюдателей из 75 стран. Наши выборы оценивали люди, которых даже на Западе никто не осмелится обвинить в ангажированности. Педро Аграмунта, экс-председатель ПАСЕ (его Слуцкий возил в Сирию), Тьери Марьяни, член Национального собрания Франции (его Слуцкий возил в Крым), экс-посол Франции в России Жан Каде, экс-министр юстиции Пакистана Захир Хамид и многие другие приехали потому, что давно знают и работают со Слуцким.

Но одно дело политические пристрастия, другое – страшная чума под названием Вайнштейн-гейт. Могло ведь и сработать, как на Западе. Там, чтобы «сковырнуть» неугодного политика, актера или бизнесмена, достаточно было громогласно, пусть даже без малейших доказательств, обвинить его в сексуальном домогательстве. Все! Его репутация мгновенно оказывается растоптанной, его изгоняют из приличных кругов, переснимают фильм, который держался только на нем, теряя миллионы долларов. Лишь бы не оказаться обвинённым в том, что ты этого сексуального террориста недостаточно яростно обвиняешь. Предъявлять доказательства стало не нужно. Достаточно обвинить.

Но, к удивлению некоторых «сценаристов», в России эта затея провалилась – статусные иностранные наблюдатели не стали смешивать профессиональное и харассментное. Чего, увы, не скажешь о наших коллегах по цеху. 

Доходит до смешного – в ряды бойкотчиков бодро шагнула редакция интернет-издания Право.ру. Право! Не социальная сеть Одноклассники.ру (?!), им простительно, а Право. Которые по определению должны понимать, что шантаж и клевета – это не правовой подход. Правовой подход – это заявление в суд или в Следственный комитет, уж коли «шалунишка» - спецсубъект права. 

И во-вторых, совершенно туманная история с «доказательствами» на пресловутой «сальной» записи сотрудницы русской службы ВВС Фариды Рустамовой. Запись всего лишь годовалой давности. С миру по нитке. Напомним уж до кучи и третий эпизод - к продюсеру канала «Дождь» Дарье Жук Слуцкий приставал в 2014 году.

Но вернёмся к записи ВВС, которая, как известно, «город Лондон, ВВС» и которая так удачно наложилась на историю с  отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как и в случае с отравлением, так и в случае с харрассментом, поведенческая стратегия содрана один в один: «У нас есть доказательства, но мы их вам не дадим и даже не скажем ничего». Но если такое поведение ожидаешь от правительства Её Величества, то от собратьев по перу – как удар под дых. Это что за спецоперация такая, в которой информирование читателей, первая и главная задача СМИ, отбрасывается за ненадобностью? Повторим, записи год! Целый год, имея на руках «неопровержимые» доказательства, все СМИ- участники этого флешмоба, ходили в Думу, терпели «унижения», молчали и вы-жи-да-ли.

Это очень дурно пахнущий флешмоб.

И это – не профессионально.

 

 

 

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