Этот человек стал визитной карточкой Петербурга, но не его парадного крыльца, а изнанки - мистической, загадочной и ортодоксальной. Его зовут Виталий Милонов.

Полную версию видеоинтервью главного редактора еженедельника "Аргументы недели" Андрея Угланова с Виталием Милоновым смотрите на Youtube канале За углом

- Здравствуйте, Виталий Валентинович, почему вас нет на телевизионных президентских дебатах, почему не выдвинулись сами или вас не выдвинули, чем вы, например, хуже Собчак, почему вне этого процесса?

- Неожиданный вопрос. Я не стремился к этому и всерьез не задумывался на эту тему. С другой стороны, тонкий момент: насколько ты хочешь снискать какую-то славу, и где та степень компромисса, которую ты должен пройти? Выступать в качестве кандидата в президента страны – это значит, что ты считаешь себя лучше остальных кандидатов, что естественно для любого политического участия. Но я не считаю себя лучше Путина, я искренне считаю, что ядерный чемоданчик я готов доверить только этому человеку. Когда мы говорим о главнокомандующем, о человеке, который отвечает за самую большую страну в мире, самую сложную, не такую, как все остальные, то иногда страшно становится, а кто, кроме него? И это большая проблема.

- Вам становиться страшно. Приведу пример других людей, тоже питерских. Ксения Анатольевна. Страхи, о которых вы сказали, ей не ведомы. Она человек наступательный, как из старых сказок, словно Бибигон с сабелькой, которой жалит ядом других кандидатов, причем, не не ведая ни уважения, ни страха. Может это питерский заговор, когда на смену одному человеку из Питера и его команды приходит молодежь. Понятно, что сегодня она к власти не придет, но завтра, в следующем цикле это вполне может случиться. Откройте тайну.

- Не сомневаюсь, что сама Ксения Анатольевна прекрасно понимает, что президентом ей не бывать. Скорее - она расценивает себя в качестве нового ведущего нового политического шоу. Ей без разницы, либо судить-рядить у костра кроликоподобных участников Дома-2, либо сидеть на политических дебатах, для нее это все едино, все несерьезно. Недавно она с задранной юбкой пошло выплясывала на кокаиновых вечеринках Москвы, я не говорю про нее лично, нюхала она или не нюхала, это меня не касается. Но эти эпатажные выходки с больным СПИДом гомосексуалистом Антоном Красовским были еще вчера. А сегодня она кандидат в президенты.

- Не согласен. Это человек с железными нервами, что очень важно. Как можно вытерпеть, когда тебя публично называют проституткой, как Жириновский? Какие силы должны быть в человеке, чтобы это вынести, откуда такая нечеловеческая сила воли?

- Это не сила воли, это бесстыдство, когда человек утрачивает естественно присущее любому человеку чувство неловкости, стыда за свои не совсем корректные действия. Человеку свойственно анализировать и переживать, признание собственных ошибок является ключом к саморазвитию. Ксения ошибки не признает, у нее эпатаж, в амплуа политической чучундры она пребывает давно. Видимо, сказывается то, что в отличие от нас, выросших в голодном Петербурге в 90-х людей, которые, как у Цоя «если уж есть в кармане пачка сигарет, не так уж все плохо», у нее этого не было. Она не проходила ни через нищету, ни через бедность, нн через голод, она не жила жизнью России.

- Вы знали ее отца, Анатолия Александровича? Я знал его хорошо, будучи журналистом. Даже бывал в московской квартире Собчаков, когда он был депутатом Съезда СССР. Ксения тогда была ангельским маленьким ребёнком.

- Я знал мэра Собчака, но практически не имел с ним личных контактов. Но когда он перестал быть мэром, мы с ним много общались. Я видел, как в его офис врывался ОМОН, чтобы его арестовать.

- Может быть, это некий психологический комплекс и Ксения Анатольевна хочет отомстить за отца?

- Отомстить кому? Благодаря Владимиру Владимировичу была восстановлена справедливость, и Анатолий Собчак вернулся из вынужденной миграции. Путин мог просто забыть о бывшем коллеге, но поступил как порядочный человек. Тот, кому Ксения Анатольевна должна быть благодарна до конца своих дней, это Путин.

- Вот она – загадка. Путин повел себя порядочно, а дочь Собчака заявляет, что он не имеет права баллотироваться в президенты Обличает находящихся в Сирии сотрудников близкого Путину ресторатора Пригожина. Это был удар ниже пояса. Зачем так делать, ясно, что твоему благодетелю не понравится, для него это больной вопрос.

- Он не благодетель для Собчак ни в коем случае, он человек, который повел себя порядочно по отношению к этой семье. Но с другой стороны, надо понять, что Ксения Анатольевна – это человек, который не ощущает в себе моральных обязательств.

- Бог ей судья. Вы человек религиозный. Помните, минувшим летом говорили, что между патриархом и президентом пробежала черная кошка. Когда они были вместе на Валааме, все заметили, что патриарх пытался взять президента за руку, а тот руку отдернул. Даже говорили о том, что патриарх Кирилл, как частное светское лицо, может баллотироваться в президенты.

- Я думаю, что президент из уважения к патриарху просто решил пойти самостоятельно, посчитал этот момент неловким.

- Говорили, что Путин был недоволен тем, что патриархия очень резво взялась за то, чтобы возвращать себе церкви. Что касается Санкт-Петербурга, речь шла об Исаакиевском соборе. Может быть это могло стать причиной такого охлаждения между светской властью и духовной?

- Что касается возвращения церковного имущества. Этот процесс идет с 1991 года, и темп возвращения изъятых в свое время церковных объектов в начале 90-х были несравненно больше, чем сейчас. Остались единичные объекты, но почему то они стали полем политическим борьбы людей, которые не имеют к этому ни малейшего отношения, когда люди, не являющиеся членами церкви, не являющиеся даже верующими, начинают рассуждать, нужен верующим храм или не нужен?

А патриарх прежде всего монах, светская жизнь для него недопустима. Он первый среди равных епископов, он епископ церкви, хотя и первый. поэтому сама мысль о возможном участии патриарха в политической борьбе - невозможна.

- Петербург, возможно, в силу близости к Европе, стал родоначальником гей-движения. Вы один из соавторов закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди молодежи. Благодаря таким как вы, в стране не проводятся гей-парады, как во многих столицах мира, даже в православном Киеве. Но люди меняются, и лет через 100 по Невскому все равно захотят пройти те, кто сегодня еще не родились, но в силу своих физиологических особенностей станут нетрадиционными. Что могло бы вас примирить с гомосексуалистами?

- Всегда вспоминаю Киев, который должен всем по кругу. В начале этого славного пути, одним из первых требований европейского сообщества было легализация гей-парадов. Как известно, в Киеве теперь лучше не стало, но еще и голубые по улице ходят. Это не является показателем достатка, наоборот, я бы сравнил буйство и расцвет гей-парадов, к примеру, в Стокгольме с Марой Багдасарян. У них сейчас всего много, наследство богатое, они сейчас не зарабатывают. Это наследство богатое досталось им от отцов, от консерваторов. Они даже не предполагали, что такие геи существуют, они создавали индустриальные, промышленные, финансовые потенциалы для страны. А их детки и внуки ставят зверские эксперименты над страной, не понимая, что они разбазаривают не свое, а отцовское наследство.

Это признак упадка, нравственной деградации. То, с чего начиналось падение Рима. Богатая империя, самая мощная в мире армия, которая владела всей Европой и половиной Азии и Африки. Падение началось с нравственного разложения этой великой империи. Век, другой, третий и последний римский император катится вниз с римского холма. Его голову пинает дикий варвар.

- Вы хотите сказать, что все извращения, когда родителей стали в законодательном порядке называть не папа-мама, а родитель №1, родитель№2, и есть признак распада былого величия, его разложения?

- Бесятся с жиру. Можно сказать и так. Но это уход от бога, от веры и попытка создания бога новой эпохи. Некого гуманистического идеала, когда добро не есть происходящее от источника добра, от бога, а лишь плод человеческого консенсуса в каком-то вопроса. Когда люди начинают судить о ценностях данных самим богом, исходя из своей точки зрения.

Представьте, мы собрались бы с вами и большинством голосов решили отменить закон Ньютона. Но яблоко все равно падало бы с ускорением 9,8 метров в секунду. Тоже самое и с законами цивилизованного человеческого развития. Их можно отменить формально, но они не перестают действовать.

Когда ты разрушаешь нравственный фундамент, нравственную основу общества, оно начинает деградировать. Мы видим, что недавно это были чистые европейские города, а сейчас общество, ступившее на путь нравственной деградации, утратило иммунную систему. И что теперь? Его завоёвывают другие сильные пассионарные общества, базирующемся на традиционных ценностях, пускай для нас не всегда приемлемых.

Иносказательно, Черная орда, приходит в Европу, миллионы мигрантов. Перед ними ослабшее веймерское тело, из-за либерализма не способное к сопротивлению, из-за болезни, которая называется.

- Вы не думали, что геи и лесбиянки в недалёком будущем как раз и организуют сопротивлении пришельцам и возглавят партизанские отряды. Причина очевидна - они первыми и в обязательном порядке будут уничтожаться членами Орды. Сопротивление – их естественная реакция.

- Отряды боевых гомосексуалистов, если и доставят чем-то дискомфорт этим ордам, лишь тем, что их начнет тошнить от вида лесбиянок и гомосексуалистов. А если быть серьезным, то европейская парижская традиция не предполагает сопротивления. Как мы знаем, боевая стойка любого француза военного – это руки вверх, к сожалению. Надо понимать: можно с богом играть в прятки, но проиграешь. Есть вещи, с которыми нельзя шутить. Итогом отхода от бога, от нравственных ценностей всегда будет смерть.

Это аксиома человеческого бытия. Опыт голубых дедушек и бабушек, которые были сожжены в Содоме и Гоморре, их ничему не научило. Он научил нас. Есть прекрасная косметика Мертвого моря, которой мы моем голову и принимают ванны от прыщей. Но это же, по сути дела, жженые гомосексуалисты, которые были сожжены в наказание.

Не испытывайте иллюзий, что вы перехитрите, не перехитрите. Человек, который живет, руководствуясь заповедями Люцифера, это человек, который живет прошлым, у него нет спасения, нет надежды на будущее.

- Сообщают, что вы обратились в Минкульт, с просьбой не выдавать прокатное удостоверение фильму «Лето» Кирилла Серебрянникова. В фильме говорится о знаменитом Викторе Цое из группы «Кино». Почему? Каждый художник имеет право на интерпретацию того, что он описывает, тот же Серебрянников. Только что он поставил в Большом театре балет «Нуриев». Он известен во всем мире, он лауреат кинофестиваля в Риме. За что вы подвергли его обструкции еще до выхода фильма, к тому же он сидит под домашним арестом? Мы, православные, должны жалеть сидельцев-страдальцев, потом это воздастся.

- Я по-христиански сострадаю заключенному, хотя он и сидит у себя в хорошей квартире. Люди, которые украли гораздо меньше, предприниматели в глубинке, сидят больше, дольше и хуже. Света перспективы у них нет потому, что там круговая порука, а его и так уже все пожалели. Я не про Серебрянникова говорю, я говорю про то, что вышел не фильм, это наглая фальсификация истории. Да, история падения большого «красного ястреба», разрушение Советского Союза трагична, сложна, неоднозначна. Она не имеет черных и белых сторон и страниц. Это оттенки какого-то серого и даже иногда мрачного. Но это наша история, и какое право имеет человек переписывать эту историю?

- А вы сценарий читали, и что больше всего возмутило?

- Да, я видел этот сценарий. Это не фильм. Это политическая технология, попытка обращения к современной молодежи с целью дать ей посыл о том, что ценности, которые сейчас стоят на повестке дня современных либералов – это и есть ценности их родителей. Это не правда! Люди были разные, многие наивно заблуждались, по-детски, многие были жертвами пропаганды. Но они не были подлецами и мразями, как показано в «фильме».

Серебрянников, как гомосексуалист, пытается привить молодежи ложное ощущение, что перспективные талантливые люди всегда должны быть «талантливы» во всем, в том числе и в гомосексуализме. Он измазал дерьме Виктора Цоя, которого мы знаем, и который среди нас жил. Да, он был повеса, мог выпить, покурить, подруг у него было достаточно много. Но он не был гомосексуалистом, это неправда, а в фильме он показан гомосексуалистом.

Я пониманию, откуда это берется. Серебрянников и его товарищи – это люди с глубочайшим моральным поражением души пытаются создать вокруг себя иллюзорный мирок, когда их грех и порок становится нормой.

- Борис Гребенщиков тоже прочитал сценарий и сказал, что фильм «Лето» - что-то совсем непотребное. Он, как я предполагаю, именно этим и возмутился, он по жизни тоже не является нетрадиционным персонажем. Или что-то другое?

- Борис Гребенщиков не может быть заподозрен в лояльности к власти, он человек творческий и ищет собственные пути-дороги. Но даже он, человек, который защищает Серебренникова от уголовного преследования, считает что это вранье. И в очередной раз мы видим, что абсолютное вранье финансируется за государственный счет, в той или иной степени.

- Ещё одна загадка. Давайте перейдем к вашему скандальному заявлению последних дней, после ареста в Таиланде белорусской проститутки Насти-рыбке и белорусского сутенёра Алекса Лесли. Скажем так, речь о вашей критике их секс-тренинга. Вы отец пятерых детей, молодые годы прошли. Пришло время резвиться другим.

Но в этом случае может быть просто политический заказ. явно какой-то заказ. Настя Рыбка говорит, что резвились на яхте загадочного российского олигарха в компании крупного госчиновника. Вы выступили на стороне олигарха и чиновника, назвали арестованных белорусов проститутками, идиотами, шалавами. Почему бы их не пожалеть? Они стали «продуктом» жизни, которая идёт у нас лет 20, жертвами высокопоставленных людей. Может быть, выступить в их защиту и поднять голос против тех, кто может приглашать на свои пароходы членов правительства, разлагать их там, после чего иметь возможность их шантажировать в чёрте чьих интересах!

- Первично в этой истории зло и грех. В нашей стране демократия, свобода, мы не вправе осуждать человека за его моральные качества. Секс тренинги или проститутки на кораблях: я считаю это омерзительным, это отсутствие элементарной брезгливости.

Я прекрасно помню Сонечку Мармеладову, это трагическая судьба девушки с низов, которая чувствовала падение, но в глубине души чувствовала тягу к свету. А здесь тяги к свету нет. Она проститутка со стажем, из агентства по предоставлению услуг проституток, Это настоящий бордель, и она одна из организаторов этого борделя, к тому же, в отличие от честно работающих проституток Москвы, непорядочно повела себя по отношению к клиенту. Ведь, проститутки не рассказывают, кто у них бывает в клиентах, это как бы неписаное правило в этом мире.

Она спокойно издала книгу о своих похождениях, с точки зрения закона, собственноручно подписала явку с повинной.

- Проституция – это явление которому тысячи лет. Сейчас назревает другое явление, наши граждане берут пример с Соединенных Штатов, с Европы. Я имею в виду херассмент, такое звучное русское слово, когда некая дама обвинила депутата Государственной Думы в том, что он когда-то ее зажимал, эту уроженку Грузии. За ней уроженка Азербайджана обвинила в домогательстве знаменитого режиссера Марка Розовского. Что это за проблемы у прекрасных восточных красавиц?

- Давайте посмотрим, откуда это пошло. К защите прав женщин никакого отношения не имеет. Закон США, который принят еще в 90-е годы, я читал. Он смешной. Например, эротическая картинка лежит у вас на столе, предположим, журнал «Плей бой». Если женщина увидела его у вас на столе, то может обвинить вас в сексуальных домогательствах третьей степени. Эта история не о защите женщин, это история о попытке продемонстрировать отношения между мужчиной и женщиной как отношения насильственные и не всегда правильные.

Придумали эту тему, к сожалению, феминистки и лесбиянки, авторы этой инициативы – ЛБГТ сообщества. Для чего? Их проблема в том, что отношения между мужчиной и женщиной, т.е. семья, является оптимальной формой жизни для человека. Семья – это ячейка общества, базис, единение двух людей, вот здесь им очень тяжело противостоять. Но как разбить институт семьи в общественном сознании? Покажи семью с другой стороны, покажи семью не как союз любви, а как взаимное насилие. Поэтому сначала пошла тема про семейное насилие, когда муж всегда бьет жену, она всегда страдает. Чтобы молоденькая девчонка вступая в путь взрослой жизни, понимала, что в семье муж будет её колотить, чтобы выработался рефлекс как у собаки Павлова.

Новая серия: мужчина и женщина – это не два тела в единое по заветам самого спасителя - будет муж и жена во плоти едины. Нет - это всегда домогательство, будьте осторожны. И что они предлагают взамен? Любовь лесбиянская всегда с уважением!

- Как облечь эти понятия в закон?

- Конечно, дискуссия по поводу этого закона должна быть прекращена. В России этот закон принят не будет. В менталитете русского человека, живущего в России, насильственные действия над женщиной всегда вызывают негативную реакцию. Да, может быть кавказская пленница, шуточный рассказ о том, как украли невесту, но насильничать над женщиной в русском российском национальном менталитете всегда было общественно порицаемым и негативным.

Если этот закон будет принят, завтра ни одна девчонка не сможет устроиться на работу: её будут бояться брать – а вдруг она заявит, что начальник то меня трогал... Где доказательства? Доказательств нет, это не правосудно, это неправильно.

- Сейчас много говорят о событиях в Аргентине, когда в нашем посольстве или в школе при посольстве обнаружили чемоданы с героином. Как вы видите эту проблематику, о чем, кстати, не говорят центральные каналы вообще?

- Конечно. не будут говорить. Наша предыдущая тема – обвинение в сексуальных домогательствах председателя комитета по международным делам Слуцкого. Ото обвинение в России мало воспринимается, на Западе – красная тряпка. Что нужно сделать против председателя комитета, который очень активный, очень влиятельный? «Пометить» его для западного мира, облить его грязью, от которой он может быть отмоется, но через какое то время, нейтрализовать его на международной арене.

Внешнеполитическому ведомствоу России нужно нанести еще один удар. Сказать: да они вообще используют дипслужбу для транспортировки наркотиков. То есть априори скомпрометировать всех российских дипломатов, которые трудятся за пределами нашей страны и поставить их под подозрение. Но они не причастны к этому трафику, это кампания.

-В США перемещаются ежегодно сотни тонн кокаина. И его в Вашингтоне не видят. Надо терпеть. Так было всегда.

- Когда по телевидению показывают нашего министра иностранных дел Лаврова. Под тяжестью всей этой гадости, этих потоков из Ближнего Востока, Аргентины, США, из Европы, он как бы даже ноги волочит. Человек доведен до отчаяния, устал. Как бы его пожалеть, как бы кому сказать - защитите нашего министра и не только его.

- В 2024 году будут очередные выборы Президента. Многих судьба Путина сегодня волнует постольку поскольку. Он станет президентом, он лидер нации. Но не может ли случится так, что опять произойдет, как говорили, рокировка и новым президентом России в 2024 году станет опять питерец Дмитрий Анатольевич Медведев?

- Россия – это не Румыния и ни разу не Польша. Россия – очень сложная страна, которая существует не благодаря, а вопреки определенным фактором. России нужен царь, император, нужен тот, кто не просто Президент в должности, а национальный лидер.

Не потому что мы боимся. Если он будет миндальничать или либеральничать, то развалится все. Победа не будет одержана. Я очен желаю нашей стране, чтобы к 24-му году мы увидели людей, которые будут готовы стать президентом. Потому что на сегодняшний день получается, с моей точки зрения, у нас на громадную Россию есть один человек, котрому мы вновь говорим: хотим, чтобы вы были нашим президентом. Но надо расти, надо чтобы каждый, кто становится политиком, стал его партнером и достойным вахтенным для нашей страны.

- Вы на мой вопрос не ответили по поводу Медведева и славу богу. А почему бы в Государственной Думе уже перестать дурачить всех и принять закон, который отменит два срока для пребывания президента у власти? Китайцы отменили, в Германии и Англии его отродясь не было, А мы то чего?

- Сейчас этот вопрос не стоит, но ясно, что сам Путин уже думает, кто будет главным кандидатом в 2024-м году. Сила нашей страны всегда была в личностях, в сильных людях, которые готовы не просто действовать по инструкции, а свершить определенный политический подвиг. Пускай эта надежда будет у всех, а уж кому доверить страну, я думаю, мы все вместе выберем. Наш выбор точно будет неплохой.