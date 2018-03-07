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Милонов о роли "клана Собчак" в жизни Путина

7 марта 2018, 15:42 [«Аргументы Недели», Беседовал Андрей УГЛАНОВ ]

Милонов о роли "клана Собчак" в жизни Путина
globallookpress.com

Этот человек стал визитной карточкой Петербурга, но не его парадного крыльца, а изнанки -  мистической, загадочной и ортодоксальной. Его зовут Виталий Милонов.

 

Полную версию видеоинтервью главного редактора еженедельника "Аргументы недели" Андрея Угланова с Виталием Милоновым  смотрите на  Youtube канале  За углом

 

- Здравствуйте, Виталий Валентинович, почему вас нет на телевизионных президентских дебатах, почему не выдвинулись сами или вас не выдвинули, чем вы, например, хуже Собчак, почему вне этого процесса?

- Неожиданный вопрос.  Я не стремился к этому и всерьез не задумывался на эту тему. С другой стороны, тонкий момент: насколько ты хочешь снискать какую-то славу, и где та степень компромисса, которую ты должен пройти? Выступать в качестве кандидата в президента страны – это значит, что ты считаешь себя лучше остальных кандидатов, что естественно для любого политического участия. Но я не считаю себя лучше Путина, я искренне считаю, что ядерный чемоданчик я готов доверить только этому человеку. Когда мы говорим о главнокомандующем, о человеке, который отвечает за самую большую страну в мире, самую сложную, не такую, как все остальные, то иногда страшно становится, а кто, кроме него? И это большая проблема.

- Вам становиться страшно. Приведу пример других людей, тоже питерских. Ксения Анатольевна. Страхи, о которых вы сказали, ей не ведомы. Она человек наступательный, как из старых сказок, словно Бибигон с сабелькой, которой жалит ядом других кандидатов, причем, не не ведая ни уважения, ни страха. Может это  питерский заговор, когда на смену одному человеку из Питера и его команды приходит молодежь. Понятно, что сегодня она к власти не придет, но завтра, в следующем цикле это вполне может случиться. Откройте тайну. 

- Не сомневаюсь, что сама Ксения Анатольевна прекрасно понимает, что президентом ей не бывать. Скорее - она расценивает себя в качестве нового ведущего нового политического шоу. Ей без разницы, либо судить-рядить у костра кроликоподобных участников Дома-2, либо сидеть на политических дебатах, для нее это все едино, все несерьезно. Недавно она с задранной юбкой пошло выплясывала на кокаиновых вечеринках Москвы, я не говорю про нее лично, нюхала она или не нюхала, это меня не касается. Но  эти эпатажные выходки с больным СПИДом гомосексуалистом Антоном Красовским были еще вчера. А сегодня она кандидат в президенты.

- Не согласен. Это человек с железными нервами, что очень важно. Как можно вытерпеть, когда тебя публично называют проституткой, как Жириновский? Какие силы должны быть в человеке, чтобы это вынести, откуда такая нечеловеческая сила воли?

- Это не сила воли, это бесстыдство, когда человек утрачивает естественно присущее любому человеку чувство неловкости, стыда за свои не совсем корректные действия. Человеку свойственно анализировать и переживать, признание собственных ошибок является ключом к саморазвитию. Ксения ошибки не признает, у нее эпатаж, в амплуа политической чучундры она пребывает давно. Видимо, сказывается то, что в отличие от нас, выросших в голодном Петербурге в 90-х людей, которые, как у Цоя «если уж есть в кармане пачка сигарет, не так уж все плохо», у нее этого не было. Она не проходила ни через нищету, ни через бедность, нн через голод, она не жила жизнью России.

- Вы знали ее отца, Анатолия Александровича? Я знал его хорошо, будучи журналистом. Даже бывал в московской квартире Собчаков, когда он был депутатом Съезда СССР. Ксения тогда была ангельским маленьким ребёнком.

- Я знал мэра Собчака, но практически не имел с ним личных контактов. Но когда он перестал быть мэром, мы с ним много общались. Я видел, как в его офис врывался ОМОН, чтобы его арестовать.

- Может быть, это некий психологический комплекс и Ксения Анатольевна хочет отомстить за отца?

- Отомстить кому? Благодаря Владимиру Владимировичу была восстановлена справедливость, и Анатолий Собчак вернулся из вынужденной миграции. Путин мог просто забыть о бывшем коллеге, но поступил как порядочный человек.  Тот, кому  Ксения Анатольевна  должна быть благодарна до конца своих дней, это Путин.

- Вот она – загадка. Путин повел себя порядочно, а дочь Собчака заявляет, что он не имеет права баллотироваться в президенты Обличает находящихся в Сирии  сотрудников  близкого Путину ресторатора Пригожина. Это был удар ниже пояса. Зачем так делать,  ясно, что твоему благодетелю не понравится, для него это больной вопрос.

- Он не благодетель для Собчак ни в коем случае, он человек, который повел себя порядочно по отношению к этой семье. Но с другой стороны, надо понять, что Ксения Анатольевна – это человек, который не ощущает в себе моральных обязательств.

- Бог ей судья. Вы человек религиозный. Помните, минувшим летом говорили, что между патриархом и президентом пробежала черная кошка. Когда они были вместе на Валааме, все заметили, что патриарх пытался взять президента за руку, а тот руку отдернул. Даже говорили о том, что патриарх Кирилл, как частное светское лицо, может баллотироваться в президенты.

- Я думаю, что президент из уважения к патриарху просто решил пойти самостоятельно, посчитал этот момент неловким.

- Говорили, что Путин был недоволен тем, что патриархия очень резво взялась за то, чтобы возвращать себе церкви. Что касается Санкт-Петербурга, речь шла об Исаакиевском соборе. Может быть это могло стать причиной такого охлаждения между светской властью и духовной?

- Что касается возвращения церковного имущества. Этот процесс идет с 1991 года, и темп возвращения изъятых в свое время церковных объектов в начале 90-х были несравненно больше, чем сейчас. Остались единичные объекты, но почему то они стали полем политическим борьбы людей, которые не имеют к этому ни малейшего отношения, когда люди, не являющиеся членами церкви, не являющиеся даже верующими, начинают рассуждать, нужен верующим храм или не нужен? 

А патриарх прежде всего монах, светская жизнь для него недопустима. Он первый среди равных епископов, он епископ церкви, хотя и первый. поэтому сама мысль о возможном участии патриарха в политической борьбе - невозможна.

- Петербург, возможно,  в силу близости к Европе, стал родоначальником гей-движения. Вы один из соавторов закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди молодежи. Благодаря таким как вы, в стране не проводятся гей-парады, как во многих столицах мира, даже в православном Киеве. Но люди меняются, и лет через 100 по Невскому все равно захотят пройти те, кто сегодня еще не родились, но в силу своих физиологических особенностей станут нетрадиционными. Что могло бы вас примирить с гомосексуалистами?

- Всегда вспоминаю Киев, который должен всем по кругу. В начале этого славного пути, одним из первых требований европейского сообщества было легализация гей-парадов. Как известно, в Киеве теперь лучше не стало, но еще и голубые по улице ходят. Это не является показателем достатка, наоборот, я бы сравнил  буйство и расцвет гей-парадов, к примеру,  в Стокгольме с Марой Багдасарян. У них сейчас всего много, наследство богатое, они сейчас не зарабатывают. Это наследство богатое досталось им  от отцов, от консерваторов. Они даже не предполагали, что такие геи существуют, они создавали индустриальные, промышленные, финансовые потенциалы для страны. А их детки и внуки ставят зверские эксперименты над страной, не понимая, что они разбазаривают не свое, а отцовское наследство. 

Это признак упадка, нравственной деградации. То, с чего начиналось падение Рима. Богатая империя, самая мощная в мире армия, которая владела всей Европой и половиной Азии и Африки. Падение началось с нравственного разложения этой великой империи. Век, другой, третий и  последний римский император катится вниз с римского холма. Его голову пинает дикий варвар.

- Вы хотите сказать, что все извращения, когда родителей стали в законодательном порядке называть не папа-мама, а родитель №1, родитель№2, и есть признак распада былого величия, его разложения?

- Бесятся с жиру. Можно сказать и так. Но это уход от бога, от веры и попытка создания бога новой эпохи. Некого гуманистического идеала, когда добро не есть происходящее от источника добра, от бога, а лишь плод человеческого консенсуса в каком-то вопроса. Когда люди начинают судить о ценностях данных самим богом, исходя из своей точки зрения.

Представьте, мы собрались бы с вами и большинством голосов решили отменить закон Ньютона. Но яблоко все равно падало бы с ускорением 9,8 метров в секунду. Тоже самое и с законами цивилизованного человеческого развития. Их можно отменить формально, но они не перестают действовать. 

Когда ты разрушаешь нравственный фундамент, нравственную основу общества, оно начинает деградировать. Мы видим, что недавно это были чистые европейские города, а сейчас общество, ступившее на путь нравственной деградации, утратило иммунную систему. И что теперь? Его завоёвывают другие сильные пассионарные общества, базирующемся на традиционных ценностях, пускай для нас не всегда приемлемых. 

Иносказательно, Черная орда, приходит в Европу, миллионы мигрантов. Перед ними ослабшее веймерское тело, из-за либерализма не способное к сопротивлению, из-за болезни, которая называется.

- Вы не думали, что геи и лесбиянки в недалёком будущем как раз и организуют сопротивлении пришельцам и возглавят партизанские отряды. Причина очевидна - они первыми и в обязательном порядке будут уничтожаться членами Орды. Сопротивление –  их естественная реакция.

- Отряды боевых гомосексуалистов, если и доставят чем-то дискомфорт этим ордам, лишь тем, что их начнет тошнить от вида лесбиянок и гомосексуалистов. А если быть серьезным, то европейская парижская традиция не предполагает сопротивления. Как мы знаем,  боевая стойка любого француза военного – это руки вверх, к сожалению. Надо понимать: можно с богом играть в прятки, но проиграешь. Есть вещи, с которыми нельзя шутить. Итогом отхода от бога, от нравственных ценностей всегда будет смерть. 

Это аксиома человеческого бытия. Опыт голубых дедушек и бабушек, которые были сожжены в Содоме и Гоморре, их ничему не научило. Он научил нас. Есть прекрасная косметика Мертвого моря, которой мы моем голову и принимают ванны от прыщей. Но это же, по сути дела, жженые гомосексуалисты, которые были сожжены в наказание. 

Не испытывайте иллюзий, что вы перехитрите, не перехитрите. Человек, который живет, руководствуясь заповедями Люцифера, это человек, который живет прошлым, у него нет спасения, нет надежды на будущее.

- Сообщают, что вы обратились в Минкульт, с просьбой не выдавать прокатное удостоверение фильму «Лето» Кирилла Серебрянникова. В фильме говорится о знаменитом Викторе Цое из группы «Кино». Почему? Каждый художник имеет право на интерпретацию того, что он описывает, тот же Серебрянников. Только что он поставил в Большом театре балет «Нуриев». Он известен во всем мире, он лауреат кинофестиваля в Риме. За что вы подвергли его  обструкции еще до выхода фильма, к тому же он сидит под домашним арестом? Мы, православные, должны жалеть сидельцев-страдальцев, потом это воздастся.

- Я по-христиански сострадаю заключенному, хотя он и сидит у себя в хорошей квартире. Люди, которые украли гораздо меньше, предприниматели в глубинке, сидят больше, дольше и хуже. Света перспективы у них нет потому, что там круговая порука, а его и так уже все пожалели. Я не про Серебрянникова говорю, я говорю про то, что вышел не фильм, это наглая фальсификация истории. Да, история падения большого «красного ястреба», разрушение Советского Союза трагична, сложна, неоднозначна. Она не имеет черных и белых сторон и страниц. Это оттенки какого-то серого и даже иногда мрачного. Но это наша история, и какое право имеет человек переписывать эту историю?

- А вы сценарий читали, и что больше всего возмутило?

- Да, я видел этот сценарий. Это не фильм. Это политическая технология, попытка обращения к современной молодежи с целью дать ей посыл о том, что ценности, которые сейчас стоят на повестке дня современных либералов – это и есть ценности их родителей. Это не правда! Люди были разные, многие наивно заблуждались, по-детски, многие были жертвами пропаганды. Но они не были подлецами и мразями, как показано в «фильме». 

 Серебрянников, как гомосексуалист, пытается привить молодежи ложное ощущение, что перспективные талантливые люди всегда должны быть «талантливы» во всем, в том числе и в гомосексуализме. Он измазал  дерьме Виктора Цоя, которого мы знаем, и который среди нас жил. Да, он был повеса, мог выпить, покурить, подруг у него было достаточно много. Но он не был гомосексуалистом, это неправда, а в фильме он показан гомосексуалистом. 

Я пониманию, откуда это берется. Серебрянников и его товарищи – это люди с глубочайшим моральным поражением души пытаются создать вокруг себя иллюзорный мирок, когда их грех и порок становится нормой. 

- Борис Гребенщиков тоже прочитал сценарий и сказал, что фильм «Лето» - что-то совсем непотребное. Он, как я предполагаю, именно этим и возмутился, он по жизни тоже не является нетрадиционным персонажем. Или что-то другое?

- Борис Гребенщиков не может быть заподозрен в лояльности к власти, он человек творческий и ищет собственные пути-дороги. Но даже он, человек, который защищает Серебренникова от уголовного преследования, считает что это вранье. И в очередной раз мы видим, что абсолютное вранье финансируется за государственный счет, в той или иной степени.

- Ещё одна загадка. Давайте перейдем к вашему скандальному заявлению последних дней, после ареста в Таиланде белорусской проститутки Насти-рыбке и белорусского сутенёра Алекса Лесли. Скажем так, речь о вашей критике их секс-тренинга. Вы отец пятерых детей, молодые годы прошли. Пришло время резвиться другим.

Но в этом случае может быть просто политический заказ.  явно какой-то заказ. Настя Рыбка говорит, что резвились на яхте загадочного российского олигарха в компании крупного госчиновника. Вы выступили на стороне олигарха и чиновника, назвали арестованных белорусов проститутками, идиотами, шалавами. Почему бы их не пожалеть? Они стали «продуктом» жизни, которая идёт у нас лет 20, жертвами высокопоставленных людей. Может быть, выступить в их защиту и поднять голос против тех, кто может приглашать на свои пароходы членов правительства, разлагать их там, после чего иметь возможность их шантажировать в чёрте чьих интересах! 

- Первично в этой истории зло и грех. В нашей стране демократия, свобода, мы не вправе осуждать человека за его моральные качества. Секс тренинги или проститутки на кораблях: я считаю это омерзительным, это отсутствие элементарной брезгливости.

 Я прекрасно помню Сонечку Мармеладову, это трагическая судьба девушки с низов, которая чувствовала падение, но в глубине души чувствовала тягу к свету. А здесь тяги к свету нет. Она проститутка со стажем,  из агентства по предоставлению услуг проституток, Это настоящий бордель, и она одна из организаторов этого борделя, к тому же, в отличие от честно работающих проституток Москвы, непорядочно повела себя по отношению к клиенту. Ведь, проститутки не рассказывают, кто у них бывает в клиентах, это как бы неписаное правило в этом мире.

Она спокойно издала книгу о своих похождениях,  с точки зрения закона, собственноручно подписала явку с повинной. 

- Проституция – это явление которому тысячи лет. Сейчас назревает другое явление, наши граждане берут пример с Соединенных Штатов, с Европы. Я имею в виду  херассмент, такое звучное русское слово, когда некая дама обвинила депутата Государственной Думы в том, что он когда-то ее зажимал, эту уроженку Грузии. За ней уроженка Азербайджана обвинила в домогательстве знаменитого режиссера Марка Розовского. Что это за проблемы у прекрасных восточных красавиц?

- Давайте посмотрим, откуда это пошло. К защите прав женщин никакого отношения не имеет. Закон США, который принят еще в 90-е годы, я читал. Он смешной. Например, эротическая картинка лежит у вас на столе, предположим, журнал «Плей бой». Если женщина увидела его у вас на столе, то может обвинить вас в сексуальных домогательствах третьей степени. Эта история не о защите женщин, это история о попытке продемонстрировать отношения между мужчиной и женщиной как отношения насильственные и не всегда правильные. 

Придумали эту тему, к сожалению, феминистки и лесбиянки, авторы этой инициативы – ЛБГТ сообщества. Для чего? Их проблема в том, что отношения между мужчиной и женщиной, т.е. семья, является оптимальной формой жизни для человека. Семья – это ячейка общества, базис, единение двух людей, вот здесь им очень тяжело противостоять. Но как разбить институт семьи в общественном сознании? Покажи семью с другой стороны, покажи семью не как союз любви, а как взаимное насилие. Поэтому сначала пошла тема про семейное насилие, когда муж всегда бьет жену, она всегда страдает. Чтобы молоденькая девчонка вступая в путь взрослой жизни, понимала, что в семье муж будет её колотить, чтобы выработался рефлекс как у собаки Павлова. 

Новая серия: мужчина и женщина – это не два тела в единое по заветам самого спасителя - будет муж и жена во плоти едины. Нет - это всегда домогательство, будьте осторожны. И что они предлагают взамен? Любовь лесбиянская всегда с уважением!

- Как облечь эти понятия в закон?

- Конечно, дискуссия по поводу этого закона должна быть прекращена. В России этот закон принят не будет. В менталитете русского человека, живущего в России, насильственные действия над женщиной всегда вызывают негативную реакцию. Да, может быть кавказская пленница, шуточный рассказ о том, как украли невесту, но насильничать над женщиной в русском российском национальном менталитете всегда было общественно порицаемым и негативным. 

Если этот закон будет принят, завтра ни одна девчонка не сможет устроиться на работу: её будут бояться брать – а вдруг она заявит, что начальник то меня трогал... Где доказательства? Доказательств нет, это не правосудно, это неправильно.

- Сейчас много говорят о событиях в Аргентине, когда в нашем посольстве или в школе при посольстве обнаружили чемоданы с героином. Как вы видите эту проблематику, о чем, кстати, не говорят центральные каналы вообще?

- Конечно. не будут говорить. Наша предыдущая тема – обвинение в сексуальных домогательствах председателя комитета по международным делам Слуцкого. Ото обвинение в России мало воспринимается, на Западе – красная тряпка. Что нужно сделать против  председателя комитета, который очень активный, очень влиятельный? «Пометить» его для западного мира, облить его грязью, от которой он может быть отмоется, но через какое то время, нейтрализовать его на международной арене.      

Внешнеполитическому ведомствоу России нужно нанести еще один удар. Сказать: да они вообще используют  дипслужбу для транспортировки наркотиков. То есть априори скомпрометировать всех российских дипломатов, которые трудятся за пределами нашей страны и поставить их под подозрение. Но они не причастны к этому трафику, это кампания.

-В США перемещаются ежегодно сотни тонн кокаина. И его в Вашингтоне не видят. Надо терпеть. Так было всегда.

- Когда по телевидению показывают нашего министра иностранных дел Лаврова. Под тяжестью всей этой гадости, этих потоков из Ближнего Востока, Аргентины, США, из Европы, он как бы даже ноги волочит. Человек доведен до отчаяния, устал. Как бы его пожалеть, как бы кому сказать - защитите нашего министра и не только его.

- В 2024 году будут очередные выборы Президента. Многих судьба Путина сегодня волнует постольку поскольку. Он станет президентом, он лидер нации. Но не может ли случится так, что опять произойдет, как говорили, рокировка и новым президентом России в 2024 году станет опять питерец Дмитрий Анатольевич Медведев?

- Россия – это не Румыния и ни разу не Польша. Россия – очень сложная страна, которая существует не благодаря, а вопреки определенным фактором. России нужен царь, император, нужен тот, кто не просто Президент в должности, а национальный лидер.

 Не потому что мы боимся. Если он будет миндальничать или либеральничать, то развалится все. Победа не будет одержана. Я очен желаю нашей стране, чтобы к 24-му году мы увидели людей, которые будут готовы стать президентом. Потому что на сегодняшний день получается, с моей точки зрения, у нас на громадную Россию есть один человек, котрому мы вновь говорим: хотим, чтобы вы были нашим президентом. Но надо расти, надо  чтобы каждый, кто становится политиком, стал его партнером и достойным вахтенным для нашей страны.

- Вы на мой вопрос не ответили по поводу Медведева и славу богу. А почему бы в Государственной Думе уже перестать дурачить всех и принять закон, который отменит два срока для пребывания президента у власти? Китайцы отменили, в Германии и Англии его отродясь не было, А мы то чего?

- Сейчас этот вопрос не стоит, но ясно, что  сам Путин уже думает, кто будет главным кандидатом  в 2024-м году. Сила нашей страны всегда была в личностях, в сильных людях, которые готовы не просто действовать по инструкции, а свершить определенный политический подвиг. Пускай эта надежда будет у всех, а уж кому доверить страну, я думаю, мы все вместе выберем. Наш выбор точно будет неплохой.

 

 

Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина

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«Литвиненко - полоний, Скрипаль - фентанил, Чичваркин - пустота существования»

«Литвиненко - полоний, Скрипаль - фентанил, Чичваркин - пустота существования»

Как известно, на свете живут не только блондинки, но и блондины, например, глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Об отравлениях и повешениях, которые то и дело происходят в Англии, размышляет Анатолий ВАССЕРМАН...

//Общество

Водитель фуры под Одинцово парализовал движение

Водитель фуры под Одинцово парализовал движение

Прицеп, оставленный водителем фуры, перекрыл движение в сторону Можайского шоссе. Многим водителям, чтобы не стоять в пробке, пришлось объезжать это место через соседнюю парковку.

//Криминал

В Москве таксист поругался с пассажиркой, ограбил ее и высадил из автомобиля

В Москве таксист поругался с пассажиркой, ограбил ее и высадил из автомобиля

Клиентка столичного такси, повздорившая с водителем, оказалась сегодня на улице без личных вещей, после чего сообщила в полицию о грабеже. Теперь стражи порядка ищут белый Hyundai Solaris.

//Общество

В парке Победы можно будет танцевать под открытым небом

В парке Победы можно будет танцевать под открытым небом

Танцплощадку под открытым небом откроют на аллее Защитников Москвы в парке Победы на Поклонной горе. Ориентировочная дата открытия – начало апреля.

//Общество

В выходные МЦК будет работать по другому графику

В выходные МЦК будет работать по другому графику

С 8 по 11 марта поезда на МЦК будут курсировать по графику выходного дня. При этом в интервале с обеда до вечера поезда будут ходить каждые пять минут. В остальное время - каждые 10 минут.

//Общество

Цымбалюк-Романовская выдала публике компрометирующее видео Мазур

Цымбалюк-Романовская выдала публике компрометирующее видео Мазур

Бывшая жена Армена Джигарханяна передала в распоряжение Первого канала записи, сделанные скрытой камерой и компрометирующие Мазур. На Дальнем Востоке в шоу "На самом деле" голую Элину уже показали.

//Общество

В праздничные дни станет значительно теплее

В праздничные дни станет значительно теплее

Суббота, по прогнозам синоптиков, станет самым теплым днем. Ожидаемая температура в Москве минус шесть-восемь градусов, днем – минус два-четыре градуса.

//Общество

Мамам в роддомах сделают праздничную укладку

Мамам в роддомах сделают праздничную укладку

Несколько московских роддомов решили к 8 марта сделать необычный подарок для мам. Профессиональные визажисты сделают легкий макияж и укладку, при этом чтобы все желающие успели, стилисты начнут работать с утра.

//Общество

Путин подписал закон о признании должников-алиментщиков безвестно отсутствующими

Путин подписал закон о признании должников-алиментщиков безвестно отсутствующими

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок признания должников по алиментам «безвестно отсутствующими». Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

//Общество

Милонов прокомментировал арест в Таиланде Рыбки и ее сутенера

Милонов прокомментировал арест в Таиланде Рыбки и ее сутенера

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в видеоинтервью "Аргументам недели" на канале Youtube дал оценку скандалу с "охотницей на миллиардеров" Анастасией Вашукевич, более известной под псевдонимом Настя Рыбка.

//Общество

В Крыму проката фильма «Довлатов» не будет, только на материке

В Крыму проката фильма «Довлатов» не будет, только на материке

В социальных сетях активно обсуждается вышедший недавно на экраны фильм Алексея ГЕРМАНА-младшего «Довлатов». Картина повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея ДОВЛАТОВА в Ленинграде

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Общество

Путин рассказал о своей реакции, когда его называют главным злодеем мира

Путин рассказал о своей реакции, когда его называют главным злодеем мира

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как относится к тому, что его называют главным злодеем мира. Согласно некоторым данным, такой ярлык на президента России повесили в некоторых странах.

//В мире

Директор ЦРУ приказал ВСУ устроить провокации против ополченцев Донбасса

Директор ЦРУ приказал ВСУ устроить провокации против ополченцев Донбасса

В зоне конфликта на востоке Украины недавно побывал директор Центрального разведывательного управления США. Соответствующая информация оказалась в распоряжении оперативного штаба Донецкой народной республики.

//В мире

Британский министр обороны пообещал разобраться с «притесняющей мир» Россией

Британский министр обороны пообещал разобраться с «притесняющей мир» Россией

Великобритания ответит на «угрозу» со стороны России, которая «притесняет весь мир». Об этом в ходе своего выступления в парламенте заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

//В мире

Путин: США обманули Россию перед госпереворотом на Украине

Путин: США обманули Россию перед госпереворотом на Украине

Глава Российской Федерации Владимир Путин в среду, 7 марта, сделал важное заявление. По словам президента страны, американские власти нагло обманули РФ перед госпереворотом на территории Украины.

//Общество

На территории Якутии по распоряжению правительства создадут природный заказник

На территории Якутии по распоряжению правительства создадут природный заказник

На архипелаге Новосибирские острова в Якутии по распоряжению правительства РФ будет создан природный заказник. На данной территории находятся самые крупные в мире россыпи мамонтовой кости.

//Общество

Россию ожидает огромная волна климатических мигрантов

Россию ожидает огромная волна климатических мигрантов

Глобальное потепление спровоцирует массовую климатическую миграцию, в том числе в Россию. Речь идет о сотнях миллионов мигрантов из регионов, которые останутся без доступа к пресной воде.

//Наука

Людей, замороженных в жидком азоте, смогут оживить уже через полвека

Людей, замороженных в жидком азоте, смогут оживить уже через полвека

Первый человек, замороженный при помощи жидкого азота, может быть оживлен уже через полвека. Об этом на днях сообщил президент Института крионики в американском штате Мичиган Дэннис Ковальски.

//Шоу-бизнес

Фанаты восхитились снимком 59-летней Шэрон Стоун в полуобнаженном виде

Фанаты восхитились снимком 59-летней Шэрон Стоун в полуобнаженном виде

Через несколько дней голливудской красотке Шэрон Стоун исполнится 60 лет, однако женщина не торопится записываться в бабушки. На днях в интернете появился снимок женщины в полуобнаженном виде.

//Шоу-бизнес

Ксения Бик с иронией ответила на критику своей внешности

Ксения Бик с иронией ответила на критику своей внешности

Во время беседы с журналистами овдовевшая в прошлом году Ксения Бик призналась, что муж, актер театра "Ленком"» Дмитрий Марьянов, полюбил ее не за внешность. Наедине он даже обращался к ней "страшко" и "корюшка".

//Шоу-бизнес

Волочкова без юбки уже хвастается подарками

Волочкова без юбки уже хвастается подарками

Анастасия Волочкова с радостью делится подробностями своей жизни с подписчиками в микроблоге Instagram. Сегодня она опубликовала снимок, на котором запечатлена с шикарным букетом красных роз.

//Непознанное

Опубликовано видео странного явления в небе Эквадора

Опубликовано видео странного явления в небе Эквадора

Снятый жителем Эквадора клип демонстрирует огромное пятно оранжевого света посреди голубого неба, которое медленно поднимается с горизонта. Странное небесное явление вызвали споры среди интернет-пользователей.

//Политика

Власти Украины изучат возможный арест активов «Газпрома» по всем миру

Власти Украины изучат возможный арест активов «Газпрома» по всем миру

Владимир Гройсман заявил, что поручил министерству юстиции и "Нафтогазу Украины" изучить способы ареста активов "Газпрома" на случай, если компания откажется выполнять постановление Стокгольмского арбитража.

//Политика

"Миротворец" добавил в свою базу Ксению Собчак

"Миротворец" добавил в свою базу Ксению Собчак

Украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных кандидата в президенты Российской Федерации Ксению Собчак за "незаконное пересечение государственной границы Украины".

//Шоу-бизнес

Почему так помолодела Лариса Вербицкая

Почему так помолодела Лариса Вербицкая

Лариса Вербицкая, которая всегда восхищала поклонников своим внешним видом, снова побаловала свой организм. 58-летняя телеведущая прошла курс омоложения в специализированной клинике на Алтае.

//Общество

Видео, как инспектор оштрафовал своего коллегу за нарушение ПДД

Видео, как инспектор оштрафовал своего коллегу за нарушение ПДД

В Киргизии сотрудник дорожной милиции составил протокол о нарушении ПДД на своего напарника. Видео с действиями инспекторов появилось в Сети. Причиной послужила припаркованная в неположенном месте их служебная автомашина.

//Культура

Юрий Бутусов уходит с поста худрука Театра имени Ленсовета

Юрий Бутусов уходит с поста худрука Театра имени Ленсовета

Один из самых известных российских режиссеров, лауреат театральной премии «Золотая маска» Юрий Бутусов уходит из петербургского театра имени Ленсовета. Об этом Бутусов 7 марта сообщил в письме, адресованном журналистам.

//Новости Гнездо.ру

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//Общество

Шойгу пожелал женщинам «вселенской эпидемии любви»

Шойгу пожелал женщинам «вселенской эпидемии любви»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе праздничного концерта в Театре Российской армии поздравил женщин-военнослужащих с праздником весны и вручил им ведомственные награды в преддверии Международного женского дня.

//Шоу-бизнес

Божена Рынска боится, что не доживет до весны

Божена Рынска боится, что не доживет до весны

На официальной страничке в социальной сети Instagram Божена Рынска опубликовала фотографию своей кровати, подсвеченной настольной лампой. Светская львица призналась, что больна.

//Общество

Милонов считает, что только геи и лесбиянки спасут Западную Европу от мигрантов

Милонов считает, что только геи и лесбиянки спасут Западную Европу от мигрантов

Депутат фракции "Единая Россия" Виталий Милонов в видеоинтервью "Аргументам недели" на канале Youtube рассуждал о появлении геев и лесбиянок в нашем обществе и чем это грозит Европе и им самим.

//Общество

Милонов о клане Собчак и предательстве памяти отца дочерью

Милонов о клане Собчак и предательстве памяти отца дочерью

Выступать в качестве кандидата в президента страны – это значит, что ты считаешь себя лучше остальных кандидатов, что естественно для любого политического участия. Я искренне считаю, что ядерный чемоданчик надо доверить только такому человеку.

//Общество

Во время праздников в МО будут дежурить тысячи спасателей

Во время праздников в МО будут дежурить тысячи спасателей

Более 600 единиц специальной техники и более 2,3 тысяч спасателей будут выведены на дежурство во время долгих выходных. Будут полностью обеспечены безопасностью 142 площадки проведения праздничных мероприятий

//live

«Литвиненко - полоний, Скрипаль - фентанил, Чичваркин - пустота существования»

«Литвиненко - полоний, Скрипаль - фентанил, Чичваркин - пустота существования»

Как известно, на свете живут не только блондинки, но и блондины, например, глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Об отравлениях и повешениях, которые то и дело происходят в Англии, размышляет Анатолий ВАССЕРМАН...

//Общество

Водитель фуры под Одинцово парализовал движение

Водитель фуры под Одинцово парализовал движение

Прицеп, оставленный водителем фуры, перекрыл движение в сторону Можайского шоссе. Многим водителям, чтобы не стоять в пробке, пришлось объезжать это место через соседнюю парковку.

//Криминал

В Москве таксист поругался с пассажиркой, ограбил ее и высадил из автомобиля

В Москве таксист поругался с пассажиркой, ограбил ее и высадил из автомобиля

Клиентка столичного такси, повздорившая с водителем, оказалась сегодня на улице без личных вещей, после чего сообщила в полицию о грабеже. Теперь стражи порядка ищут белый Hyundai Solaris.

//Общество

В парке Победы можно будет танцевать под открытым небом

В парке Победы можно будет танцевать под открытым небом

Танцплощадку под открытым небом откроют на аллее Защитников Москвы в парке Победы на Поклонной горе. Ориентировочная дата открытия – начало апреля.

//Общество

В выходные МЦК будет работать по другому графику

В выходные МЦК будет работать по другому графику

С 8 по 11 марта поезда на МЦК будут курсировать по графику выходного дня. При этом в интервале с обеда до вечера поезда будут ходить каждые пять минут. В остальное время - каждые 10 минут.

//Общество

Цымбалюк-Романовская выдала публике компрометирующее видео Мазур

Цымбалюк-Романовская выдала публике компрометирующее видео Мазур

Бывшая жена Армена Джигарханяна передала в распоряжение Первого канала записи, сделанные скрытой камерой и компрометирующие Мазур. На Дальнем Востоке в шоу "На самом деле" голую Элину уже показали.

//Общество

В праздничные дни станет значительно теплее

В праздничные дни станет значительно теплее

Суббота, по прогнозам синоптиков, станет самым теплым днем. Ожидаемая температура в Москве минус шесть-восемь градусов, днем – минус два-четыре градуса.

//Общество

Мамам в роддомах сделают праздничную укладку

Мамам в роддомах сделают праздничную укладку

Несколько московских роддомов решили к 8 марта сделать необычный подарок для мам. Профессиональные визажисты сделают легкий макияж и укладку, при этом чтобы все желающие успели, стилисты начнут работать с утра.

//Общество

Путин подписал закон о признании должников-алиментщиков безвестно отсутствующими

Путин подписал закон о признании должников-алиментщиков безвестно отсутствующими

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок признания должников по алиментам «безвестно отсутствующими». Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

//Общество

Милонов прокомментировал арест в Таиланде Рыбки и ее сутенера

Милонов прокомментировал арест в Таиланде Рыбки и ее сутенера

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в видеоинтервью "Аргументам недели" на канале Youtube дал оценку скандалу с "охотницей на миллиардеров" Анастасией Вашукевич, более известной под псевдонимом Настя Рыбка.

//Общество

В Крыму проката фильма «Довлатов» не будет, только на материке

В Крыму проката фильма «Довлатов» не будет, только на материке

В социальных сетях активно обсуждается вышедший недавно на экраны фильм Алексея ГЕРМАНА-младшего «Довлатов». Картина повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея ДОВЛАТОВА в Ленинграде

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