Подготовка к Форуму

31 июля в Доме журналиста Союзом журналистов Красноярского края была проведена видеоконференция с одним из организаторов «Инфорума», секретарём Союза журналистов России Юлией Загитовой. Посильную помощь Союзу оказал зам.редактора еженедельника "Аргумент недели Енисей" Анатолий Андреев. В работе медиафорума примут участие журналисты региональных и местных СМИ, блогеры, медиаменеджеры, главные редакторы и руководители СМИ, представители региональной власти, федеральные эксперты.



- Красноярск стал шестым городом, в котором будет проводиться «Инфорум», к нам приедут интересные, уникальные спикеры. Среди них - главный редактор медиапроекта Mail.ru Ольга Сидорова. Примет участие в «Инфоруме» и директор Департамента социальных сетей «Комсомольской правды» Илья Лочканов, он расскажет о кликбейте в социальных сетях. Наша главная задача, чтобы после «Инфорума» у каждого его участника, в соцсетях «в друзьях» появились наши федеральные эксперты, для дальнейшего, уже прямого общения. Мы все - одна большая медийная семья, поэтому можем общаться без ограничений», - сказала Юлия журналистам.



«Инфорум» пройдет в Красноярске 3 августа 2018 года.Организатор мероприятия – Союз журналистов России.



Ответственный секретарь Союза журналистов Красноярского края Татьяна Голованова пригласила всех гостей и спикеров «Инфорума» посетить красноярский Дом журналиста, пообщаться и посмотреть на зарождающийся музей журналистики, который создают собственными силами члены Союза.