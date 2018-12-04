В Гидрометцентре дали прогноз о зиме в 2019 году. По прогнозу синоптиков, эта зима будет теплой, "сиротской". Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд напомнил историю и литературу.

В середине недели на Москву обрушатся ледяные дожди

По данным Вильфанда, глобальное потепление выражено наиболее заметно в зимнее время, поэтому зимы в России потеплели и такие наблюдаются последние 20 лет. "Сиротские зимы" - цитирует специалист по погоде Достоевского.

В январе, до которого осталось не так уж и долго, по прогнозу, составленному на отопительный сезон, выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части Южного федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе.

Морознее, чем в январе прошлого года, может быть в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского и Сибирского округов, на большей части Якутии и Чукотки. Теплее, чем в прошлом январе, средняя температура воздуха ожидается на юго-западе Сибирского федерального округа, - сообщается на сайте "Российской газеты".

Второй месяц зимы - февраль - ожидается холоднее в сравнении с прошлым годом на Таймыре, на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке. Во всех других регионах температура в январе и феврале ожидается в пределах средних месячных показателей.

В феврале выше нормы температура прогнозируется на юге Центрального федерального округа, в Южном и Северо-Кавказском округах.





Синоптики предполагают, что в Москве и Подмосковье декабрь ожидается холоднее, чем в прошлые годы.