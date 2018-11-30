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Синоптики дали прогноз погоды на декабрь в российских регионах
30 ноября 2018, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]
Календарная зима приходит завтра. В Москве она настала почти день в день. Первые морозы в Москве установились в самых последних числах ноября. В ночь на 30 ноября в Москве температура воздуха опустилась до минус 13 градусов. Днем в пятницу ожидается до минус 8 градусов.
Синоптики предполагают, что в Москве и Подмосковье декабрь ожидается холоднее, чем в прошлые годы.
В Гидрометцентре России рассказали, что в большинстве округов европейской части России декабрьская погода ожидается близкой к норме, но на северо-западе теплее на один градус выше средних многолетних значений, - передает РИА Новости.
Как и на северо-западе России, на градус выше средних многолетних значений ожидается декабрь на крайнем севере Урала и Сибири. А вот на юго-западе и юго-востоке Сибири будет на градус ниже.
По прогнозу синоптиков, возможны сильные снегопады в начале зимы в Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. В декабре меньше среднего ожидается осадков на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, на большей части Красноярского края, на севере Иркутской области и Бурятии, в Якутии и Магаданской области, на севере Забайкалья, Амурской области и Камчатки.
Сильные снегопады возможны в начале зимы на юге Хабаровского и в Приморском краях.
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