Москвичей предупредили о сильном тумане в столице

В Москве с вечера среды, 6 ноября, до утра четверга, 7 ноября, местами ожидается сильный туман. Об этом сообщается в Twitter столичного главка МЧС. Видимость составит 200-500 метров. Какой будет погода в Москве эту неделю

Автомобилистам советуют снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также стоит исключить внезапные маневры.