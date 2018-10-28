МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде в Москве и МО
28 октября 2018, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]
В МЧС жителей столичного региона предупредили о значительном усилении ветра в Москве и Подмосковье в ближайшие часы. По прогнозам синоптиков, скорость ветра может достигать 17 м/с.
В МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Аналогичное предупреждение распространили по Московской области.
Кроме того, синоптики прогнозируют снижение атмосферного давления и снег с дождем. Повышенный уровень погодной опасности продлили на понедельник, 29 октября.
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