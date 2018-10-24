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В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
24 октября 2018, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]
Атмосферное давление в Москве упало до 725 мм ртутного столба в среду вечером. Отмечается, что последний раз такой показатель для 24 октября был зафиксирован в столице в 1992 году.
Об этом сообщает Марина Макарова - главный специалист Гидрометцентра России. По ее словам, в четверг, 25 октября, ожидается повышение давления, но ненамного: порядка 728 мм рт.столба.
Она пояснила, что минимальное давление для 24 октября составляет 725 мм рт.столба, оно было зафиксировано в 1992 году, и по сей день этот рекорд не был перекрыт.
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