В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Атмосферное давление в Москве упало до 725 мм ртутного столба в среду вечером. Отмечается, что последний раз такой показатель для 24 октября был зафиксирован в столице в 1992 году. Синоптики рассказали о погоде в Москве и области на конец текущей недели

Об этом сообщает Марина Макарова - главный специалист Гидрометцентра России. По ее словам, в четверг, 25 октября, ожидается повышение давления, но ненамного: порядка 728 мм рт.столба.

Она пояснила, что минимальное давление для 24 октября составляет 725 мм рт.столба, оно было зафиксировано в 1992 году, и по сей день этот рекорд не был перекрыт.