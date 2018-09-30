В Москву и Подмосковье пришли первые заморозки

В Москве в ночь на 30 сентября была зафиксирована минусовая температура. Столбики термометров опустились до -0,4 градуса. Об этом сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В Московской области холоднее всего было в Черусти, где температура воздуха ночью опустилась до -3,5 градуса. Синоптики напоминают, что заморозки в конце сентября - нормальное явление для средней полосы.

Как ранее сообщали АН, погода с переменной облачностью без осадков и температурой воздуха около +10..+15 градусов сохранится до вторника, о чем свидетельствуют данные Гидрометцентра России.