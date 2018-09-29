Синоптики рассказали о погоде в Москве на 30 сентября
29 сентября 2018, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 30 сентября, в столичном регионе сохранится сухая погода без осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и около 9-11 градусов выше ноля в дневное время суток.
Ночью столбики термометров в Москве опустятся и остановятся на отметках от -1 до +1 градуса. Днем в воскресенье в столице обещают переменную облачность, без осадков.
Атмосферное давление будет немного повышено и составит 752 миллиметра рт. столба. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 метра в секунду.
Аналогичная погода с некоторым повышением температуры сохранится до вторника следующей недели, о чем свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
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