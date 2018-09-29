Синоптики рассказали о погоде в Москве на 30 сентября

В воскресенье, 30 сентября, в столичном регионе сохранится сухая погода без осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность и около 9-11 градусов выше ноля в дневное время суток.

Ночью столбики термометров в Москве опустятся и остановятся на отметках от -1 до +1 градуса. Днем в воскресенье в столице обещают переменную облачность, без осадков.

Атмосферное давление будет немного повышено и составит 752 миллиметра рт. столба. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 метра в секунду.

Аналогичная погода с некоторым повышением температуры сохранится до вторника следующей недели, о чем свидетельствуют данные Гидрометцентра России.