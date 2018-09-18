Какая погода ждет москвичей 18 сентября

Погода в российской столице 18 сентября, по данным синоптиков, не порадует москвичей обилием солнца: будет довольно облачно с редкими прояснениями. Местами по городу возможен небольшой дождь.

Днем температура воздуха поднимется до плюс 16-18 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, во время которых возможно усиление порывов ветра до 15 м/с, пишет Комсомольская Правда.

Относительная влажность воздуха составит около 50%. Не исключено обострение хронических болезней суставов и опорно-двигательного аппарата. Атмосферное давление составит от 745 до 749 мм рт. ст.

В ночь на 19 сентября похолодает до плюс 8-10 градусов, также пройдут кратковременные дожди. Вместе с тем синоптики прогнозируют, что после 23 сентября погода вернется к своей климатической норме.