Какую погоду ожидать москвичам в конце августа и сентябре
12 августа 2018, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]
Август и сентябрь в Москве и Подмосковье ожидаются в среднем по температуре выше климатической нормы. Как сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв, осенью будет "бабье лето".
По его словам, об этом свидетельствуют высокое давление и антициклон. Скорее всего, "бабье лето" придется на сентябрь-октябрь.
На следующей неделе москвичей ожидают пасмурная погода и дожди, при этом сильного снижения температуры не будет.
Сегодня, в воскресенье дневная температура воздуха в столице составит от +28 до +30°С. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/c.
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