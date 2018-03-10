ГИБДД призвала соблюдать осторожность из-за ухудшения погоды

Выпадение снега ожидается в Москве в субботу, водителям рекомендуется быть острожными на дорогах, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД. Возможна гололедица, поэтому надо избегать резкого торможения.

Водителям рекомендуют проверить работу тормозной системы, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов.

Короткий световой день и снегопад снижают видимость на дорогах, поэтому пешеходам советуют использовать в одежде светоотражающие элементы.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость неукоснительного соблюдения правил остановки и стоянки транспорта в целях обеспечения бесперебойной работы коммунальной техники.

Снегопад не будет слишком интенсивным: в течение суток может выпасть всего около трех сантиметров снега.