На подступах к Москве создадут "штормовой контур"
10 марта 2018, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]
По поручению Владимира Путина в России будет создана высокоточная система прогнозирования погоды. Это позволит своевременно оповещать население о стихийных бедствиях.
Начнется эксперимент в Москве. В течение ближайших трех лет в столице будет сформирован «штормовой контур», позволяющий отслеживать опасные природные явления на подступах к мегаполису. А внутри города высокоточная система позволит рассчитывать прогноз погоды практически для каждой отдельно взятой улицы. Создание такой системы очень важно для заблаговременного оповещения населения о приближении опасных быстроразвивающихся природных катаклизмов.
На территории Москвы и на подступах к ней планируется создать плотную сеть получения метеоданных: построить метеостанции «штормового контура», разместить локаторы, подключить автоматические метеостанции.
Владимир Путин поручил установить новую систему прогноза погоды еще в 15 городах-миллионниках, кроме Москвы. А в недалеком будущем система прогноза погоды с высоким пространственным разрешением охватит и большую часть территории России, сообщает ФОБОС.
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