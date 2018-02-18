Синоптики рассказали, когда москвичам ждать весны

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жители Москвы не увидят весну как минимум до Дня метеоролога – 23 марта, хотя и отметил, что какие-либо прогнозы делать еще рано.

Для метеорологов первый месяц весны - типично зимний месяц. "Температура переходит через ноль градусов только в конце марта. Даже грачи прилетают в третьей декаде марта", — приводит слова Вильфанда ТАСС. Более точный прогноз обещается после 20 марта.

В феврале жителям Москвы пообещали бьющие рекорды морозы. При этом в связи с повышенной влажностью воздуха в столичном регионе холод будет ощущаться сильнее.