Какая погода ожидает москвичей в ближайшие дни

Вечером 27 января в Москве начнется снегопад, который продлится несколько суток. Ближайшие две ночи в столичном регионе будут морозными. В Москве температура будет снижаться до минус 7.

Синоптики прогнозируют, что к понедельнику в столице выпадет почти четверть месячной нормы осадков. С начала января в Москве выпало 39 мм осадков или 93% месячной нормы.

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил предварительный прогноз погоды на 2018 год в российских регионах. Согласно прогнозу синоптиков, климат в России "будет теплеть".