Какая погода ожидает москвичей в ближайшие дни
27 января 2018, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером 27 января в Москве начнется снегопад, который продлится несколько суток. Ближайшие две ночи в столичном регионе будут морозными. В Москве температура будет снижаться до минус 7.
Синоптики прогнозируют, что к понедельнику в столице выпадет почти четверть месячной нормы осадков. С начала января в Москве выпало 39 мм осадков или 93% месячной нормы.
Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил предварительный прогноз погоды на 2018 год в российских регионах. Согласно прогнозу синоптиков, климат в России "будет теплеть".