Гидрометцентр дал прогноз погоды на 2018 год

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил предварительный прогноз погоды на 2018 год в российских регионах. Согласно прогнозу синоптиков, климат в России "будет теплеть". Академик объяснил, чем грозит 10-летний цикл похолодания югу России

По данным Гидрометцентра, январь и февраль во всех регионах ожидаются с температурами около или выше нормы, кроме Чукотки. Наиболее теплой погода будет в западной половине Европейской территории. Аномальные морозы возможны на Чукотке. В январе крепкие морозы возможны в Кемерово, Новосибирске, Томске, Красноярске и Барнауле. По сравнению с другими годами, гораздо теплее будет в Таймыре и Якутии.

Как подчеркнул Вильфанд, погода будет непредсказуемой, возможны морозы, снегопады и оттепель. Снегопады возможны мощные.

По прогнозу Гидрометцентра, следом за теплой зимой в Россию придет аномальный март - температура воздуха поднимется выше средних многолетних значений, - сообщает "Российская газета".

Как прогнозирует главный метеоролог страны, в наступившем 2018 году весна наступит намного раньше, чем в прошлые годы.

В течение зимы Гидрометцентр прогнозирует прохождение опасных дождевых паводков на Кубани.