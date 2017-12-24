Какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь по прогнозам синоптиков

Никаких неприятностей москвичам от погоды в новогоднюю ночь ждать не нужно. Как прогнозирует специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец, осадков не будет, температура составит от нуля до минус трех градусов. Синоптики сообщают о почти рекордно низком давлении в Москве

Как отметил Тишковец в разговоре с РИА Новости, ветер будет слабый, благоприятный для запуска фейерверков. В канун Нового года, 31 декабря, выпадет небольшой снег.

А сегодня в столичных аэропортах отменены или задержаны более 50 рейсов из-за сильных снегопадов. Управление МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями.