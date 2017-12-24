Из-за сильных снегопадов в столичных аэропортах задержаны более 50 рейсов

В столичных аэропортах в воскресенье отменены или задержаны более 50 рейсов из-за сильных снегопадов.Накануне управление МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями. Больше всего задержек вылетов зафиксировано в аэропорту Шереметьево - там с опозданием будут выполнены 23 рейса. В "Домодедово" задержано 15 рейсов, 6 отменено. Еще 3 рейса задерживаются в аэропорту Внуково.

По данным МЧС, сильный снегопад существенно осложняет дорожную обстановку, поэтому ведомство просит водителей снизить скорость движения транспортных средств. Кроме того, в течение суток возможно усиление ветра с порывами до 11-16 метров в секунду. МЧС советует горожанам держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций на улицах, а также парковать автомобили вдали от деревьев.